西方傳媒似乎無視實況，以訛傳訛，說香港市民習慣守法，服從權威，聽政府命令，故防疫取得佳績，不如崇尚自由的歐美國家般一團糟。

就抗疫成績來看，香港成績不俗，確診感染人數約一千，死亡四人，對這個七百多萬人口，居住環境狹窄的城市來說，實在難能可貴。我幾日前已指出，與香港相若的美國紐約市人口八百萬，確診約二十萬，死亡超過一萬，三藩市灣區，人口約八百萬，確診約四千多，死亡一百多，香港比他們優勝多了。尤其是自近月來超過萬計的留學生從歐、美等高危地區回港，新確診者佔了大部分是這些「有外遊紀錄」的市民和他們的緊密接觸者。不過，看這些統計也令人奇怪，為何這些歐美回港人士確診者特別多？如果他們都在當地感染，特區政府為何還不把這些歐美國家宣布為疫埠，立刻封關禁止來港？更令人奇怪的是那些曾為截斷香港和內地來往，不惜以罷工作威脅的醫護，為何面對這次更大的威脅卻噤若寒蟬？

說香港市民服從權威，聽從政府命令，明顯並非事實。近日便有傳媒報道食肆的防疫執行情況，發覺不少食肆都無視法例要求，例如要求食肆為顧客量度體溫，確定沒有發燒才接待，有些食肆未見執行。要求食肆把店內座位分隔，座位之間距離不少於一點五米，不少食肆的座位分隔不清晰，隨便用硬卡紙或膠板分隔，高度不一，有些食肆只避免食客面對面坐，也有背對背坐或並肩而坐，總之距離未達標準。也有安排顧客肩並肩坐滿圓枱。也有食肆利用商場公共空間，安排顧客入座，或利用門外行人道擺放枱椅。這些都是明顯走法律罅，但鮮見有關部門前來干預。可見無論食肆負責人、員工或顧客都不以防疫指引為意，執法人員也巡查不力。有樓上酒吧犯例營業，被控受罰者竟只是負責看門口的廚師，未見提到酒吧東主，明顯抗拒禁聚令的顧客也無人被檢控，可見執法也是敷衍了事。

我有次外出拿藥，跟着去超市購物後，已到午飯時間，於是在居處附近吃頓簡單午飯。較熱鬧的食肆首先避開，要排隊輪候的也不選，結果光顧一家不太擠擁的食肆。進門不用探熱，點菜後隔兩張枱的一位客人脫了口罩，與同伴和侍應高聲交談，間中咳嗽幾聲，令我一直受飛沫傳播威脅。食肆座位距離算合標準，但不替顧客量度體溫，顧客多次咳嗽也不見勸喻，明顯是未有切實執行防疫要求。自此一「疫」，我覺得日後最好避開光顧食肆，極其量是購買外賣回家吃，免無端受到感染。