筆下風雲：港府發言人是何許人-程萬里 傳媒人

都說港府充斥吃裏扒外的無間道，最新例子，正是由反對派政客癱瘓內會運作，遭港澳辦和中聯辦發聲明譴責濫權一事揭出。

由於反對派被「兩辦」擊中要害，遂聲大夾惡駁斥「兩辦」違反《基本法》廿二條「中央政府所屬各部門不得干預香港事務」，企圖跌咗落地揦番拃沙。中聯辦旋即反擊，批評反對派故意曲解《基本法》，香港高度自治權來源於中央授權，「兩辦」代中央行使監督權，並非廿二條所指的部門，不存在干預。詎料「港府發言人」竟然加把口贈興，前日傍晚突然發聲明指「中聯辦是中央政府在香港根據基本法第廿二條第二款設立的三個機構之一」，說法不僅與中聯辦有矛盾，直情暗撐反對派，令人嘩然。

沒有一國，哪有兩制，中央對港有全面管治權毋庸置疑，港府終於知衰，一小時內兩次跪低，先在前晚深夜發稿修正，將基本法第廿二條相關字眼刪除，其後於昨日凌晨再發稿，指中聯辦是中央政府在香港設立的機構，不是基本法第廿二條第二款所指的中央各部門在港設立的機構。惟此舉已被反對派上綱上線，抹紅抹黑，指港府出賣港人、西環治港等等，極盡挑撥仇中情緒之能事。

看到這裏不禁要問，港府發言人到底是何許人？過去泛指特首辦新聞統籌專員，前朝是馮煒光，更早期是林瑞麟，惟林鄭剛愎自用，甫上場即懸空此職，心戰室、中央政策組等重要智囊亦棄而不用，結果鬧出無窮政治笑話和炸彈。既然沒有港府發言人，今次的聲明極有可能出自特首辦新聞主任之手，林鄭有沒有過目沒有人知，但「一稿三發」已反映特首辦內部離心離德，既不願聽命中央，又與反對派同聲同氣，伺機搞搞震添煩添亂。而且這僅是冰山一角，去年公務員反政府集會已見內鬼空群而出，香港要撥亂反正，必先揪出無間道。