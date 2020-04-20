當代民主國家不大懂得去選擇人才，本欄過去曾對西方的民選領袖也是彈多讚少，勉強作過正面評價的，就只有德國總理默克爾和英國上任首相文翠珊。前者頗具大愛精神，有當代領袖少有的道義、責任感；後者在領導英國探求「脫歐」方式時，忍辱負重，知其不可為而為之，跟現任首相約翰遜一類的政治投機者，恰成了強烈對比。

但無論是默克爾抑或文翠珊，在一年之前都是民望低迷，到了去年七月，文翠珊更因抵受不住反對聲音而黯然下台，剩下的默克爾也在風雨飄搖中度過。我常說，現代不少低智選民，投票時經常錯將「魚目」當「珍珠」，民主選舉往往便成了一場鬧劇。

是英才抑或庸才，在承平時候未必容易分得清，真正有才能的人，往往不屑去討好選民，反倒庸才可能更易取得大眾歡心。就等於夏迎春的樣子一定比鍾無艷可愛，但你為了國家利益，就一定要將鍾無艷留住，有要事發生時，夏迎春是完全不中用的。

踏入二○二○年，世界終於有事了，而且出了數十年罕見的大事。新冠肺炎疫情猝然來襲，全球多國病者、死亡枕藉，在洪爐之下便見出誰是真金。德國默克爾沉着應對，結果在西方各大國家之中，被視為抗疫表現最佳的領袖，她的民望更出現了V形反彈。

德國雖然也出現新冠肺炎疫情大爆發，但該國的死亡率較低，還行有餘力，可以接收意大利的病人，疾風知勁草，在危機中人們才知道原來默克爾是個幹實事的人。可惜，另一個務實的領袖文翠珊，卻給英國人趕了下台，繼任者英國首相約翰遜的抗疫表現堪稱「國家之恥」，我深信如果文翠珊尚在位，英倫不至於落得今日的光景。

誰是好領袖，往往在危機中才能表現出來，可惜太平時選民心盲者多，使賢者經常被糟蹋。