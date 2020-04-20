上周六聽方錦龍呢位琵琶大師演奏《十面埋伏》，急鼓繁絃，天風海濤拍岸而來，寂寂春將晚，一時草木皆兵，咦！手機忽然彈出東網現場直播警方於何文田拘捕壹淫媒黎智英，大批傳媒等候，結果摸門釘！本報記者接獲消息後，第一時間前往漢奸黎常出入嘅西貢香港遊艇會，就喺趕抵現場時與佢嘅座駕狹路相逢，獨家目擊佢上岸後坐車離開。當時但見佢一臉呆滯，不斷睇手機！

漢奸黎匿埋遊艇鬼鬼祟祟，以為好醒，呃到警方，卻躲不過本報記者！老朽至此方知佢一見東方記者個影就心慌失控，原來係有原因！點都好啦！漢奸黎應了「愈窮愈見鬼」呢句民間慧語，壹淫媒四年半累蝕十八億元，依家毒果報命懸一線，等風吹燭滅！

毒果報垂死掙扎有迹可尋。一大班專欄寫手，大嗌救命，指毒果報網上流失晒訂戶，連黃絲都未能患難見真情，快啲一日畀一蚊幾角、一年一張大牛有找就可以日日啃毒果、醫生都幫你唔到！錯！係醫生遠離我至真！咁又係，啃得多毒果，慘過瘟疫附身，醫生梗遠離你啦！再叫人撐學生啃毒果，因住生仔冇屎忽吖！

人無善志，雖勇必傷。唔係好人，點會有「好報」！時辰一到，一眾牛鬼蛇神全部都要找數！十五泛民齊上路！第一次做「被告」嘅民主黨創黨主席李柱銘，呢位曾揚言要日日做漢奸嘅老漢奸，前日喺鏡頭又「影帝」上身：舒服晒，終可與優秀青年人齊走民主路！李漢奸同漢奸黎沆瀣一氣，彼此反中亂港基因深植，當仁不讓就話值得驕傲啫！爭排天下第一漢奸而感驕傲又係哪門子學說？兩個漢奸啲仔女從不見出來「齊走民主路」，老朽但知李漢奸個仔係大律師；而漢奸黎其中有個仔衰極都係「賣二手凍檸茶」啫，冇可能係楊岳橋口中「有案底令人生變得更精彩」！老漢奸徐徐呼出「舒服晒」，欠一滴老淚，穿崩了！