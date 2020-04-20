美國總統特朗普好出風頭，最近更爆出一宗出風頭、抽錯水的醜事。他早前宣布二萬多億美元的新冠肺炎紓困措施，其中一項是向受影響民眾派發逾千美元，正當派錢支票快將寄出時，白宮卻下達了要在支票印上特朗普名字的命令，派錢行動受阻，最少要延遲幾天。本來，特朗普希望一張支票換來一張選票，現在卻分分鐘引火燒身。

現在美國在新冠肺炎肆虐下，到處一片愁雲慘霧，疫症的總感染人數已超過七十三萬人，死亡人數已逾三萬，失業者多達二千多萬人，大量美國人現正依靠政府食物救濟過日子，他們眼巴巴等着政府派錢救命。

可是美國媒體近日踢爆，當地財政部忽然指示負責寄出派錢支票的國稅局，要在這張寄給成年美國人的一千二百美元（約九千三百港元）面額支票上，印上「President Donald J. Trump」（總統特朗普）的字樣。據說特朗普對此樂滋滋，因派錢支票上將「很特別」地有其名字。

據說，美國財政部向國稅局下達了「前所未有」的指示時，對方已言明有問題、需要另行更改系統，而且，正急切盼望支票的七千萬美國人勢需再等幾天，但是白宮最終仍不退讓！

世上沒有不透風的牆，政圈更沒有掩得住的秘密，事件曝光後，不少美國人大感惡心，怒火難抑，本來派錢是要收買人心，現在卻未收支票盡失民心。

誰都知道，二萬三千億美元紓困的公帑，將被特朗普騎劫成為個人政治的光環，其用意無非是把支票變成為自己年底拉票的資源，期望支票能換回選票。只是，這可能成為空想。

近來特氏的民望一直下滑，防疫表現評分差，競選總統的支持率又落後於民主黨的對手。現在美國經濟難逃大衰退的惡運，疫災已令美國人對執政者信心盡失，支票換不回選票，特朗普連任總統之夢恐怕懸了。