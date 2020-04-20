生態環境部部長李幹傑日前空降山東省長，成為繼北京市長陳吉寧之後，連續兩任環境部長出任封疆。二人同為清華大學的高材生，均出生於一九六四年，年富力強。雖然山東地位比不上首都北京，但長期位列經濟前三甲，又是軍事重鎮，一向是高官輩出的根據地。現任山東省委書記劉家義明年就將年滿六十五歲，李幹傑此番出任省長，明顯屬於提前卡位，仕途空間廣闊。

自改革開放以來，環保機構陸續升格，最初是建設部下屬的環保局，後獨立為副部級的國家環保局，九八年升格為正部級的環保總局，○八年又組建為環境保護部，成為國務院組成部門。但長期以來，環保屬於「無牙老虎」，缺乏足夠權威。如今兩任部長出掌要津，是環境部「鳥槍換炮」的一個縮影。

面對近些年來「十面霾伏」、「厚德載霧」的嚴峻污染形勢，環保在中國全局工作中的地位不斷抬升。中共十九大將污染防治與防範化解重大風險、精準脫貧並列為「三大攻堅戰」。環保不再是單一的專業工作，而牽涉經濟、民生等諸多領域。在一八年的機構改革中，以環境保護部為基礎，併入國家發改委、國土資源部、水利部、農業部、國家海洋局、國務院南水北調辦公室相關職責，組建新的生態環境部，大大擴權，統一行使各類污染監管與執法職責。

一九年中央生態環境保護督察工作領導小組組建，直屬政治局，由副總理韓正擔任組長。中央常態化派出正部級領銜的環保欽差，赴各地督察，環保在官員政績考核中的比重空前增大。海南海花島、吉林長白山等大批的開發項目被叫停。顯示出環保督察的威力。這是環保官員角色吃重的大背景。

除了省部級，在各省，生態環境廳廳長出任市委書記的例子，比比皆是。一八年，吉林遼源市委書記王立平因當地河流治污不力被免職，省生態環境廳廳長柴偉繼任。一九年，山西環境廳廳長董一兵出任臨汾市長，今年初又升任市委書記。今年四月，山東環境廳廳長王安德調任臨沂市委書記。臨汾曾在內地一百六十八個城市空氣質量排行中長期墊底，臨沂情況類似，污染嚴重，三月份在全國排名倒數第六。

其餘例子還有，安徽環境廳廳長汪瑩純調任蚌埠市委書記，遼寧環境廳廳長來鶴任撫順市委書記，四川環境廳廳長于會文調任重慶市大足區委書記。江西環境廳廳長陳小平更是直升副省長。這些環保官員主政的城市，如臨汾、蚌埠、撫順等，多是煤炭、鋼鐵等重工業城市，一來污染嚴重，二是經濟轉型壓力大。選拔環保官員主政，正是出於改善生態環境治理、推動經濟升級發展的考量。

在環保治理中，京津冀是重中之重。中央專門組建「京津冀及周邊地區大氣污染防治領導小組」，同樣由韓正執掌。陳吉寧出任北京市長，李幹傑在擔任環境部長前曾空降河北省委副書記，以及今番外放緊鄰河北的山東省長，都與協作防止京津冀污染息息相關。