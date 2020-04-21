功夫茶：港台涉煽動仇恨　何不收地益庫房

香港步入衰世，怪事年年有，今年特別多。自上年六月黑暴以來，社會亂象叢生，妖孽亂舞，漢奸輩出，加上政府無能，單係一個香港電台，年花公帑逾十億港元，卻只食飯砸鍋，一味為特區政府添煩增亂！

呢！尋日通訊事務管理局指港台播放嘅評論節目《左右紅藍綠》涉煽動仇恨、公平及個人意見節目中真實資料嘅投訴成立，並決定向港台發出嚴重警告，敦促佢嚴格遵守《電視節目守則》中嘅相關條文喎！港台根本就係「天生淫賤難自棄」，正如《紅樓夢》寫有種女人天生奇趣，「一經男子挨身，便覺遍身筋骨癱軟，使男子如臥綿上」。而香港電台，就係天生一副如此賤骨頭，拿公家錢卻勾三搭四，毫無道德準則，遍身筋骨癱軟，盡瞓身攻擊政府甚至國家，尤其至叻抹黑維護香港治安、止暴制亂嘅警隊！

各位街坊，《左右紅藍綠》集集偏向黃絲發聲，甚至為「違法達義」嘅黑衣暴徒塗脂抹粉，仲有冇離譜啲吖？其中一集喺去年十一月二十日播出，睇完直頭如畀個足球卡喺喉嚨內，點咽下呢口氣？阿哥，所謂「嘉賓主持」喺節目用口亂放屁，指警方喺中大及理大校園執法時，以「滅絕對方嘅方式瘋狂發槍，難怪連外國記者亦都批評警方比ISIS（伊斯蘭國）更恐怖，近乎無血性、無道德」。咁都未算，仲有更科幻離奇嘅「評論」：警方進入理大校園「不為拘捕，卻喺極近距離瘋狂開槍，以市民同埋學生作為活靶，如此報復式廝殺平民」！嘩，大哥，寫緊小說呀？吹水都要抹嘴吖，咪以為人哋睇唔到呢。

港台妖魔化警方可謂罄竹難書，呢，之前個《頭條新聞》又整個「驚方訊息」嘅十九環節，多次以嘲諷形式抹黑警隊喺抗疫時期嘅工作，以錯誤訊息刻意分化警方及其他政府部門，一哥凜然正氣去信投訴廣播處長，指警隊於抗疫期間一直緊守崗位，更與一百二十多名退休警務人員組成義工隊一起參與抗疫，工作包括駐守口岸協助執行檢疫令、看守檢疫中心、聯絡接受強制檢疫人士等，不容歪曲事實。正如有論者指出，過去港台節目常偏離真相、譁眾取寵和低級趣味，政府從冇正視，「好似拎咗免死金牌」，難怪助長歪風！認為通訊局單係警告未能反映事件嚴重性，應將涉事節目嘅製作團隊停職或降職追究。

港台根本就係一隻基因突變嘅惡犬，專咬主人命根！而天下豈有如此笨實嘅政府，年花十多億元搞到香港冚家剷地，一片妖霧迷茫，計功夫茶話，一早將個「講錯電台」炸平，將塊靚地拍賣充實庫房好過喇！