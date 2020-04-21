神州觀察：疫後重振經濟　強力政策可期

受到新冠肺炎疫情衝擊，中國今年第一季度國內生產總值（GDP）按年收縮百分之六點八，為一九九二年有紀錄以來的首次負增長，各項經濟指標的全面下滑，亦讓市場疑慮當局會否放棄今年的經濟增長目標。而在國際疫情持續、世界經濟同處下行通道的當下，內地防範疫情輸入以及復工復產、提振經濟的壓力更形沉重。在此艱難時刻，中央政治局如期而至的高層會議釋放出多個積極信號，並且對後續經濟工作的開展作出部署定調，許以強力刺激政策，值得各方期待。

必須看到，本次會議決策是基於內地總體疫情形勢向好的條件下達成，否則便談不上全面復工復產、重建經濟社會秩序，故而當局在分析國內外疫情形勢後，首先將「常態化疫情防控」作為重要工作部署提出，要求各地保衞好前期成果，繃緊疫情防控神經，切實完善落實「外防輸入、內防反彈」措施，加強檢疫檢測能力。

正如會議指出，今年首季度極不尋常，疫情衝擊經濟帶來的挑戰亦屬前所未有，必須具備形勢緊迫感，同時對如何開展接下來的經濟工作作出重要部署，對於既定的經濟目標亦未改變。為達成任務，會議在之前「六穩」的宏觀政策基礎上加碼提出「六保」，即保就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業供應鏈穩定、保基層運轉。可以見到，兩者都是把「保就業」放在首位，該主題亦從中美貿易戰延續到了疫情防控階段，更加印證內地就業形勢十分吃緊，不保不行。

以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響，則成為實現「六保」乃至脫貧攻堅、全面建成小康社會的重要依託。尤其令人關注的是，本次會議罕有地直接提出降準、降息等強而有力的貨幣政策，一方面顯示非常時期需要更靈活的政策運用，還可更有效引導貸款市場利率下行，把資金用到支持實體經濟及中小微企業上，降低融資成本，鼓勵它們重新開動機器，更是當務之急。

此外，再通過提高財政赤字率、發行抗疫特別國債、增加地方政府專項債務規模等穩定經濟策略，以及加強傳統基建與新基建的投資力度，平穩健康發展房地產業，以一攬子宏觀對沖政策拉動內需，都為內地經濟重新復甦提供了保障。

疫情是危也是機，關鍵在中央決策，全民努力。當局指出，目前全國中小微企的復工率仍在增加，比三月份大幅提升；至於西方鼓吹的大規模外資撤離潮亦非事實，一些商會的調查報告顯示，中國仍會是大多數在華美資企業的重點市場，多數受訪企業明確表示不會改變在華投資。中國以「硬核」手段最早控制住疫情，振興經濟也是大手筆，乘着好環境開跑，時不我待。