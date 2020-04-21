世界視線：民意支持文在寅　半島局勢暫和緩

南韓國會選舉於本月中冒着新冠肺炎疫情舉行，反對派政黨在競選期間集中攻擊總統文在寅抗疫失利，並質疑他在朝鮮半島的地緣政治中過於靠近中國。在疫情嚴峻背景下，這場大選亦因此被視為文氏的中期大考。結果，執政共同民主黨合共奪得一百八十個議席，創下一九八七年民主化以來執政黨取得的最佳國會選舉成績，南韓民眾用選票肯定了文氏的施政。

在重中之重的首都圈，執政黨奪下一百二十一個議席中的一百零三個。親美的反對派輿論在選後不得不承認，文在寅及其黨友已徹底掌握青瓦台及國會立法權，他在餘下的任期將可「為所欲為地運營國政」。在贏得選舉不久，文在寅政府在抗疫工作上又迎來好消息：南韓在十八日僅新增八宗確診個案，是疫情爆發三個月來，新增人數首次回落至個位數。分析認為，執政黨打出「克服新冠國難」的旗號，贏得國民讚許。

壓倒性的民意支持，有利於文氏在未來兩年施政中，掃除內政外交的各種障礙，繼續推動他主張的半島和平進程。外間需密切留意南北韓此後會否在抗疫、振興經濟等領域，展示進一步合作的姿態；亦需觀察中韓雙邊以及中日韓三邊外交格局變化。

對於文在寅的政治命運來說，大選勝利有助於執政黨鋪排總統接班人選。南韓總統任期五年，但不能連任。因此，執政黨已乘勝展開下屆總統候選人的選拔工作。目前大熱人選包括前總理李洛淵，他因為奪下了首爾政治核心地帶鐘路區的議席，而鞏固了黨內地位。另一位人選是在反對黨地盤慶南區勝出的金斗官，他勝選後立即前往已故黨友、前總統盧武鉉的墓地參拜。其他人選包括在抗疫戰中表現出色的首爾市長朴元淳、前法務部長曹國等。

相比之下，在野未來統合黨黨魁黃教安在敗選後引咎辭職，令反對派失去兩年後問鼎青瓦台的重量級人選。儘管在執政黨陣營內，各路人選並非全是文在寅派系，但任何一位成功接掌青瓦台，都有助於文氏擺脫南韓總統下台後被政治清算的宿命。