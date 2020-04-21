正論：黑暴瘋狂玩火　土彈恐嚇一哥

特區火熱，連日三十度高溫，象徵夏天又將降臨，距離上年六月反修例暴潮爆發，不經不覺已經十個月，黑暴從來沒有收手，與疫潮夾擊特區，但手法上減少大型示威，而漸趨地下化及倣效恐怖分子，警方多次搜出暴徒軍火庫及製炸彈工場，顯示炸彈威脅愈來愈大機會，果然昨日警察總部便收到懷疑土製炸彈，目標更是警隊一哥。

灣仔警察總部昨日收到一個有厚度的信封郵件，收件人為警務處處長鄧炳強，職員拆開後突然冒煙，揭發內有兩枚筆芯電池及電線，爆炸品處理課證實為自製爆炸裝置，常用於恐怖襲擊。今次是警總一個月來第二次收到可疑物品。本月七日上午，一封標明寄予「警察招募組」的手寫平郵信，內藏可疑白色粉末，並有寫上「TAKE PENICILLIN NOW」（立即服食盤尼西林）及針對警員死亡恐嚇字句的紙張，後來證實粉末是煮食用的粟粉。本月九日旺角警察體育遊樂會亦收到一封附有白色粉末信件，同樣證實粉末為粟粉，檢走作進一步調查。連日有機構及警察總部收到類似粉末信，內容及粉末性質均一致，警方不排除有關連。

雖然發生連串事件，兇徒都藏頭露尾，敢做不敢認，沒有組織出來承認責任，但過往黑暴經常擲彈襲擊警署，上月三十日凌晨跑馬地警署便遭三名穿黑衣褲青年投擲四枚汽油彈。適逢近日警方採取大型拘捕行動， 挑起反對派神經，狗急跳牆，昨日的土製炸彈背後黑手也不算是無迹可尋。警方在上周六拘捕了壹傳媒黎智英、李柱銘、何俊仁、梁國雄等十五名反對派領袖，指他們分別涉及在去年「反修例」示威遊行期間參與「非法集結」，是近十個月來針對暴潮最大型同類執法行動。黎智英為官媒所指的「叛國禍港四人幫」之首，而李何二人正是其成員。

反對派遭遇痛擊，空群而出發動文宣抗議，連在他們背後撐腰的外部勢力也浮面，美國國務卿蓬佩奧、國會眾議院議長佩洛西等人紛紛發言指罵港府及北京當局，佩洛西更要求總統特朗普盡快執行《香港人權與民主法案》回應拘捕行動。長期陰魂不散的末代港督彭定康又趁機說三道四，指北京及港府埋葬「一國兩制」，而英國外交部、歐盟及多個國際組織亦開腔為被捕人士「助拳」。

香港警方執法，拘控懷疑犯法人士，再帶到法庭受審，是天經地義的事，沒有甚麼可非議，甚至可以說發生在去年的事，早就應該「封艇拉人」。刑事案件是本港內部事務，純屬中國內政，外國又憑甚麼指手畫腳，是否又找藉口意圖「長臂管轄」？英美政客粗暴干預港警行動，更顯得無私顯見私。連日來包括昨日的土製炸彈，都是衝着警方而來。外部勢力要奪取特區管治權，在明在暗，以輿論或暴力，目標都要打倒警隊。警隊在暴潮中一直受到鋪天蓋地網絡假消息抹黑，再加上七警在佔中執法反而淪為階下囚，士氣難免受到打擊，幸而去年尾上任的「一哥」鄧炳強不負眾望，以身作則，帶領屬下緊守崗位，採取新策略止暴，剛柔並濟，令暴潮受遏，讓特區有喘息機會。

各界讚揚鄧炳強勇於承擔及面對群眾，是殖民時代的警務處處長從未見過，上周六拘捕行動後，「一哥」即晚會見傳媒，強調依法辦事，不偏不倚，不會理會涉案人士背景。元朗日前有一名男警長疑在眾人用膳時，用玻璃樽擊傷女警員，被捕停職候查，而警方經進一步調查，相信該名男警長及女警與一同用膳的其餘八名休班警員違反禁聚令，將向法庭申請有關傳票。這件事例證明警隊每一個拘控工作都是建基於是否有人犯法，若無證據是不會作出拘捕。若是有證據，即使是警務人員也會一視同仁處理。

警隊新人事新口號「忠、誠、勇、毅」，鄧炳強以行動實踐，贏盡口碑，上任後做了大量打擊罪案的工作，防疫工作亦做得相當好，社會各階層都相信他有能力將香港變回亞洲最安全城市之一。連日有市民到多區警署為執法者打氣，亦有團體到外國領事館抗議，直斥干預香港事務，促請尊重特區警方依法執法。

外部勢力不到黃河心不死，策劃攻勢相信一浪接一浪，黑色暴力升級，瘋狂玩火又玩命，特區危如累卵。警隊一哥無懼炸彈恐嚇，但無能政府對反對派綏靖退讓，有議員感嘆若警隊管理層於當年違法佔中時就有鄧炳強的作風，香港現在肯定會更好，「唔會將歪理變真理」。港府高層六年來未有將佔中搞手一一繩之以法，尚有包括黎智英在內三十九人逍遙法外，致令禍根深種，黑暴一發不可收拾。早知今日，何必當初，只能盼在鄧炳強領導下，警隊能力挽狂瀾。