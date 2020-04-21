產評：內地救市關鍵期　港經濟唇亡齒寒

面對疫情衝擊，內地繼續積極採取行動為經濟補底。昨日人民銀行宣布下調一年期及五年期貸款市場報價利率（LPR），旨在保持流動性充裕，為經濟發展及中小微企作出支援。之不過，面對外部需求極度疲弱，金融市場動盪未完，內地有必要把握五、六月的關鍵時間，設法再加大經濟刺激力度，全力穩定內部需求，否則外部風險持續傳導，將演變成一場信心危機，屢被評級機構「降級」的香港也必唇亡齒寒！

無可否認，持續減息其中一個風險是人民幣匯率添壓，惟須留意今年以來環球各大央行都在積極減息，相信政策空間猶在。是次人行下調LPR的舉動也屬市場預期之內。今次一年期LPR的降幅為0.2厘，大於五年期LPR的降幅0.1厘，為非對稱降息，主要是五年期以上貸款以物業抵押為主，此舉說明當局的降息之舉主要集中緩解短期企業財務壓力，對房地產的調控依然保持謹慎。

救經濟不能靠炒樓，就只得靠消費！惟令人擔心的是，疫情嚴重打擊全球經濟，雖然如今內地逾九成生產設施已復工，但在外部需求極度疲弱下，出產率的復甦進度與預期的落差甚大。一旦歐美疫情在次季持續，內地今季出口表現可能遠遜預期。此外，自去年貿易戰背景下，全球產業鏈分布已有調整，詎料禍不單行，今年疫情來襲，加速了外資為製造業產業鏈去中國化的趨勢，這些風險因素皆不利個人及企業收入，亦非內地當局單方面能控制。

由此可見，如今當務之急是設法提振內部需求。除減息外，下一步須做的是針對重點產業推出扶持政策，並配合更積極的財政政策，盡可能激活投資，保企業、穩就業，保持整體消費及服務業需求在一定的水平，否則商業蕭條和失業問題惡化，不但復甦之路更漫長，更會加深金融系統性風險，衍生出更大危機。

內地兩會會議向來被視為官方發放全年經濟政策和目標的重要項目，可今年受疫情影響，或要延至五月始有望舉行，這無疑加深了市場的觀望氣氛，目前宜留意五一長假期間內地的消費行情，若未能對內需氣氛和投資信心起到較大的撓動作用，再結合出口一片慘淡，則次季經濟表現或要讓市場再次失望，並加大全年負增長的風險，資產價格恐面臨新一輪沽壓，香港作為中國資產於境外的主要定價中心，將無可避免成為重災區，足見被降信貸評級是有迹可尋，社會實須放下歧見，齊心搞好經濟！