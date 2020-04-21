香港已經是國家安全防衞的一個大漏洞。太平盛世時，國家安全受到的威脅還小，但今天是美國霸權陷於衰落，不惜一切來挽救。這不惜一切便是不顧公義與道德，企圖以打擊外國來保霸權，保霸權底下一切不公義的財富收入和權勢。

中國正在復興，競爭力天下無雙，當然招美國之忌，成為美國打擊的第一目標。美國要打擊中國，當然要從中國最弱的一環入手。從二○一四年的佔中到去年的反修例動亂，全世界都清楚看到，香港已變成對中國主權最嚴重的挑戰的政治地方。特區政府無用無力，香港社會反中親美勢力龐大，正好是外國攻擊中國的切入點。香港的反中人士看到，美國及其他外國勢力看到，難道中央政府看不到？

以往還可以因為貪腐，或畏美崇美而放任特區政府不對本地顛覆力量鎮壓和追究。但這一、兩年的情況已有大轉變，貪腐已大致清理，香港再不是內地民脂民膏被抽調去美國的渠道。中美貿易戰、新冠肺炎疫情產生美國等妖魔化中國的諸種行為，都足以使中國領導層看到美國的狼子賊心，畏美崇美開始在內地失去市場。中央政府要挺直腰骨、認真作戰了。政策、人事組織都調整就緒，所欠的便是具體地補上香港給國家安全造成的漏洞。

第一是二十三條立法，或更快捷利落地把國安法伸延至香港，免得夜長夢多。中美衝突在疫後必因美弱中強而加劇，香港這個戰場又將炮聲隆隆。國安法及早頒布，便是提早鎮嚇任何不軌企圖。

第二是擒賊先擒王，以他們觸犯各種現有法例為由，把反中勢力的各路頭頭拘捕懲治，禁其他人效尤，也打擊反中勢力的組織力量。在公開露面的頭頭以外，還有不少背後策動者，政府應用現有法例一併捉拿。

第三是凡觸犯國家安全原則者，應重罰嚴懲。亂世用重典，用重典是阻止亂世的發生、延續。為保香港的命脈、中國的國運，重典也對年輕無知者及其父母老師警告。叛亂暴動是有代價的，而代價也是極其沉重，個人和家庭都承受不起。嚴刑峻法便是為了減少干犯者的人數，保更大多數不敢犯的人的命運。

第四是在教育、媒體撥亂反正。單以國安法便可打擊現時反中的教育與媒體宣傳，免其繼續流毒社會和下一代，也免他們與外部勢力勾結為禍。

中美之爭將會急劇惡化，九月立法會選舉也會製造政治危機，國安立法及一系列措施，是拒敵和滅敵於香港。時勢緊迫，不能猶豫。