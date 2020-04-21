警方日前一舉抓捕壹傳媒黎智英、民主黨李柱銘等十五人，狀告他們犯下「組織及參與非法集結」罪。比起他們在反修例風波暴亂中幹下的黑手、煽惑活動，他們勾結美英外部勢力幹下的危害國家安全的漢奸行為，僅僅狀告他們犯下「組織及參與非法集結」罪，顯然是揀了最輕的。如果認真追究，其實是有更嚴重的罪行，例如叛國罪、危害國家安全罪可告的。

不過，在香港現實條件下，在香江府衙、司法領域有人提供保護環境下，大概是很難對黎智英、李柱銘之流以重罪繩之以法的，而即使是「輕罪」，恐怕也大有可能再演一次警察拉人、律政司不告人或司法放人的「鬧劇」。若真如此，香港將再現司法不公、放縱犯法的惡果，讓全社會收到犯法無事、暴亂無事的訊息，香港法治再次助紂為虐也。

大家擔心的事情，黎智英、李柱銘之流不必擔心，對於懲處反中亂港的案子，大家對香港司法已失去信心，他們則很有被保護的信心。那麼，大眾的沒信心和黎智英之流的有信心是從哪裏來的？不是天上降下來的，也不是香港司法必然如此的，而是某些司法中人長年累月幹出來的，他們對反中亂港之人的違法之事放生和保護了多少次，有案可查也。反中亂港之人之所以視違法如無物，愈違法愈興奮、愈囂張，就在於這張又大又厚的保護傘給了他們信心。他們比誰都清楚香港的司法到底是怎麼回事，知道自己在司法領域有強橫的力量。

無怪乎李柱銘被抓捕後見記者神色輕鬆，聲稱自己這麼多年來第一次被捕，感到「驕傲」、「舒服晒」。是的，李柱銘這麼多年幹了這麼多壞事才「第一次被捕」，這說明給他提供的「司法保護」何其多也。而他的「驕傲感」、「舒服晒」更是熟口熟面，當年他屢次充當漢奸被輿論痛斥時，就曾狂呼亂叫「我就是要當漢奸」、「日日當漢奸」！「舒服晒」，今次真得其所願也。只是，國家和香港現在沒有「漢奸罪」讓他歎，不過，要懲漢奸也不難，叛國罪可也、危害國家安全罪可也。