近日網上熱傳一位美國CIA華裔「線人」的告白：一輩子努力喝洋奶，最後發現還不如一條洋犬；當美國人翹起大拇指稱讚你是「中國良心」的時候，你就是賣國賊了。姑勿論這番告白是不是真的出自CIA線人之口，起碼指出一個事實：做洋犬注定可悲。道理很簡單，這種人背叛自己的國家民族，反映人格有問題，根本不可能得到異族尊重和信任，洋人只是利用他們「以華制華」，一旦失去利用價值，就會被棄如敝屣，正如用完即棄的安全套一樣。

漢奸黎和李漢奸正是典型的例子，他們自以為擁抱西方價值觀，因此出賣國家民族，甘願充當洋走狗，一個叫囂「為美國而戰」，一個揚言「日日做漢奸」。中國人從來不缺漢奸，但做漢奸做得如此理直氣壯，洋洋自得，唯獨香港才有這種怪事。當年汪精衞投靠日本，也不敢公開宣稱「為日本而戰」，可見當代漢奸比歷代漢奸更加無恥。

正因為有這樣的漢奸，人們才知道甚麼叫無恥。內地官媒早前鄭重警告「叛國禍港四人幫」是反中亂港的民族敗類，是不折不扣、喪心病狂的當代漢奸，必被釘在歷史恥辱柱上。有人認為這不過是官樣文章，說說而已，不必當真。其實不然，熟悉中國歷史的人都知道，漢奸從來沒有好下場，不是結局悲慘，就是遺臭萬年。香港之所以充斥洋奴漢奸，就是因為許多人沒有好好學習中國歷史，以致數典忘祖，將美英當祖國，將洋人當主人。

最好笑的是，李漢奸已一把年紀，被警方拘捕後還不忘做騷，聲稱「舒服晒」和感到「驕傲」，簡直丟人現眼。美英政客的聲援也許令他們飄飄然，香港司法的包庇也許令他們有恃無恐，但他們不要忘記，出來行遲早要還，所有漢奸都逃不過歷史的審判。據說日前燒味店大排長龍，酒窖的香檳也特別搶手，許多市民慶祝漢奸亂黨落網，這才是真正令人舒服和驕傲的事。