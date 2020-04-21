去年反修例暴潮爆發，反對派一直宣揚西方的制度有多麼好，香港應該亦步亦趨緊隨，不滿民主進程未達歐美標準，看他們緊張的程度真的令人以為學了外國的一套，特區前途便會欣欣向榮，繁榮安定可保。但事實永遠勝於幻想，大家有目共睹，採用西方政治對香港造成災難性的後果，立會拉布戰術是外國產品，回歸近廿三年都深受拉布之害，立法會被癱瘓，耽誤民生及社會發展。而濫用言論及示威自由，香港更青出於藍，變成了革命輸出港。一國兩制是劃時代的構想，外國人想不到，中國人創出來，所以西方的一套硬生生套在特區是不可行的。

外國的月亮是否特別圓？中國以往還未改革開放，國家積弱，部分人民長他人志氣滅自己威風，但隨着國家經濟騰飛，大國崛起，發展成為世界第二大經濟體，證明中國人自己的一套還是可行的。制度上當然存在可以改善的地方，但這是需要時間去磨練。反觀西方盛極而衰，歐美的經濟近年每況愈下，各地政府的能力，今次世紀疫潮爆發猶如照妖鏡，無所遁形。美國確診及死亡人數都超過中國，英國情況也是嚴峻，正是水深火熱，應該全力救亡抗疫，但英美政府官員及政客不好好處理自己國家的急事，反而多管閒事，對香港警方的拘捕行動說三道四。案件還未上庭，資料保密，他們有甚麼根據來批評呢？除非是他們有線眼在港「白鴿傳書」吧。紐約州每一千人便有接近兩人死於疫症，如此慘烈，美國的政客還不快點想想方法解決？香港的問題不用外國操心，亦不容許外部勢力干預。

本地確診個案持續在單位數，昨日更是零新增，抗疫初見成績，但市民不要鬆懈，應集中精神消除疫情。十多人涉及非法集結，比起七百萬人的健康安全會更重要嗎？涉嫌犯法的人，把他們帶上法庭受審，有甚麼值得爭拗？