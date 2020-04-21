西方傳媒在報道涉及中國的新聞時，很多時會另眼相看，報道角度往往與西方新聞有異，這個現象出現得多了，內地網民創造了一個新名詞來形容：「雙標」，意即這些西方傳媒持雙重標準。

三月上旬新冠肺炎疫情大爆發，意大利宣布全國封城，取消一切群眾活動，呼籲市民留在家中，避免互相接觸，減少感染機會。《紐約時報》報道說，意國此項措施是為了遏止病毒傳播，不惜犧牲國家的經濟利益，儼然大事讚揚。可同樣是《紐約時報》的網頁，在幾小時前提到武漢封城，卻指摘中國政府極權專制，妨礙國民的人身自由。

同樣性質的封城措施，都是為了減少病毒傳播機會，令有關地區遭受經濟損失，竟然可以因為國家不同，出現評價截然相反的報道，《紐約時報》的雙重標準暴露無遺。這兩則報道被一位英國大學教授抓住，並放到一個俄羅斯網站公布，再傳到中國，成為網民的笑柄。

同樣的雙標現象，近日又再出現。日前有兩則性質相近的新聞，紐約市把死於新冠肺炎疫情的人數調整為超過一萬人，一天之內增加三千七百人。紐約市政府表示，調整死亡人數是把期間一些老人院的疑似死亡病例加入，西方傳媒如實報道。同日武漢市亦有一樁新聞報道，指該市因新冠肺炎疫情的死亡人數應增加一千二百九十人，原因是疫症高峰期間，有不少在家中死亡個案未有列入，現今疫情稍緩，可以重新測試檢查，據實公布。西方不少傳媒的報道語調，是中國在被外國懷疑隱瞞的壓力下調整數字，武漢一地死亡增加百分之五十，死亡人數增加太多，令人覺得中國的統計數字不可信。

這次捕獲西方傳媒雙標的，是一位印度記者。兩個報道其實都顯示了在疫情高峰時，負責的單位很容易犯錯誤。受感染人數太多，死亡者眾，紐約老人院的一些長期病患者，未能趕得及送檢治療已經死亡，很可能被記錄為其他疾病死亡案例，事後紐約市政府覆查更正，情有可原。同樣是武漢，疫症初起時醫院根本沒有準備，不可能全數接收求診病人，肯定有不少受感染者要留在家中，就算染病死亡也未能清查。也可能有一些受感染者居住郊區，封城後公共交通中斷，未能趕得及送院診治，在家中死亡，也屬未能歸類案例。

這些漏查漏報案例事後覆檢，對了解疫情的嚴重性和傳播規律，對日後處理相類的流行疫症肯定有利。奇怪西方傳媒一味跟隨政客，只顧攻擊唱衰中國的抗疫措施，而不是鼓勵他們努力去徹查真相。