港府發言人「一稿三版本」事件持續發酵，愈揭愈多疑點。港府日前凌晨發稿修正之前兩次說法，指中聯辦是中央政府在港設立的機構，並非按《基本法》二十二條所指的中央各部門在港設立的機構。事實上，港澳辦和中聯辦由中央授權監督港澳事務，所說每個字都代表中央，反對派利用二十二條大做文章，借此詆毀中央干預香港事務，港府好應該端正態度，直斥其非，與中聯辦統一口徑譴責反對派。詎料發稿竟然一改再改，說當中沒有古怪，三歲細路也不信。

內地有所謂的「紅頭文件」，因為套着象徵權威的「紅頭」而得名，泛指政府機關發布的措施、指示、命令等文件。港府發言人的發稿就好比「紅頭文件」，理應強化中聯辦的說法，澄清反對派的謬論，發出前驗屍咁驗、隔沙咁隔是常識，不可能出現一稿三版本的醜事，內容更不可能同中聯辦唱反調。

昨日說過，港府發言人過往是指特首辦新聞統籌專員，惟林鄭上場後自恃好打得，此職一直懸空，實行攬晒上身，事事過問。今次的發稿極有可能由特首辦新聞主任撰寫，惟撰寫前是否收到「中聯辦是中央政府在香港根據《基本法》第二十二條第二款設立的三個機構之一」的指示，還是有人故意犯錯，自把自為，詐傻扮懵令中聯辦難堪，不能不令人疑問。實際上，以林鄭剛愎自用的作風，「紅頭文件」發布前不可能沒有過目，她是過目後認為無問題，還是看都不看，不可能蒙混過關，必須解釋清楚。

港府充斥反中亂港之徒，吃飯砸鍋，市民早已見怪不怪。別看公民黨郭榮鏗瘋狂拉布阻礙內會運作，林鄭口口聲聲「鐵證如山，不容抵賴」，但被問到會否要求律政司檢控，只推說讓立法會自行修正。「整個政府一片黃，揸莊嗰個最深黃」，信焉！香港始終是中國天下，政府中人明目張膽反中亂港，後果自負矣！