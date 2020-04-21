近日閒來無聊，竟讓我想出了一條自認為絕世的好橋，可以向美國政府討債。單計本人，應該可以討回幾百萬元，其他讀者嘛，如法施為，一人可以討回一億元也說不定。

我想起來了，二○○八年金融海嘯中，家中長輩買入了一隻有「大笨象」之稱的銀行股票，後來美國「次按危機」爆發，連累全球金融市場，家人持有的股票大虧本，損失了五十多萬元，這筆帳，老人家以前覺得虧損是自己的責任，也早已忘了。可是我現在要告訴他，不是的，美國人最近讓我們學會了，原來追究責任是可以無限上綱的，依樣畫葫蘆，咱們當然也可以向他們追討損失。

還有，在二○○八年，我好像也看中了一所價值五百萬元的房子，因為出現金融危機，不敢買。現在已經升值到一千三百萬元了，我又買不起，中間相差了八百萬元，打算也一併向白宮討回。

如果有人質疑說，經濟起跌是正常現象，不是每個人都有責任自己管控風險嗎？我就回答說，不是的，那金融危機最初是由美國傳染開來的，所以美國就要負責。

理性的人可能再問，就算危機是由美國開始，那也要證明他們在監管上出現疏忽才行呀。我就說，那太容易，美國的次按制度、大量的垃圾債券，老早存在問題，監管機構聽之任之，最終才釀成大禍。我便可以控告他們蓄意隱瞞，這個罪名看來像是無敵，該十分管用。

一場新冠肺炎蔓延全球，美國政府疏於防範，導致病者、死者纍纍，如今竟說要向病毒的起源處中國索償，有人開價二十萬億美元。依我看來，馬上賠給他們，然後嘛，就叫他們為二○○八年金融海嘯造成的損失負責，賠中國二十一萬億美元。要是問這數字是如何得出來的，呵呵！無所謂嘛，隨你怎麼說。