警方雷厲搜捕反中亂港嘅洋奴漢奸、政客，一舉拿下十五人，市民撐警嚴正執法，不少人開香檳叫好。反中亂港搞破壞，一味叫囂不惜「攬炒」，顯然不得民心。早前「兩辦」點名批評公民黨立法會議員郭榮鏗主持內會濫權拉布，開會十多次竟然未能選出主席，蓄意令內會停擺，有違議員宣誓誓言，更涉公職人員行為失當。

「兩辦」所指，明明擊中反對派要害，但反對派政客如毒蜂傾巢而出，一時轟政府向「兩辦」跪低，一時說「兩辦」違反《基本法》第二十二條「中央政府所屬各部門不得干預香港事務」，又聲大夾惡指「兩辦」脫離《基本法》第二十二條嘅限制，權力可以任意伸延至特區每一角落云云。而事實是，「一國兩制」之下，反對派從不把「一國」放在眼內，而對《基本法》的態度，則有兩套標準，不利於他們胡作非為時，就至叻攞《基本法》做擋箭牌，強說「中央不按基本法辦事」，而不少反對派議員明明宣誓擁護《基本法》、效忠香港特區，卻不時飛去美國唱衰香港，這又是否有違誓言？

當然，香港今日之亂，很大程度是政府無能所致，有乜可能發咁重要嘅聲明，竟然一而再、再而三的「修正」，分明說法與中聯辦有矛盾，錯得弔詭，更令人懷疑港府有人故意犯錯搞鬼，暗撐反對派。有道是：嘗一臠肉，知一鑊之味。品嘗一小塊肉，就可知道一整鍋肉的味道！今廢柴政府內部疑似充斥「無間道」，食碗面反碗底嘅公僕不知凡幾，政府管治失方寸，而高官未能「慎取左右」，遂使反中亂港勢力坐大，管治失規矩，反對派自是有恃無恐，變得更加氣燄囂張！

「兩辦」有權代表中央政府行使監督權，殆無疑義！「一國兩制」，要言之，就是魚和水的關係，一國就係水，兩制係魚。沒有水的魚，瓜得！而沒有魚的水依然係水。不把「一國」放眼內，就是自討滅亡！