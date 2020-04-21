為應對新冠肺炎疫情，並為疫後做好復原工作，東盟與中日韓（10+3）領導人日前舉行視頻會議並發表宣言，強調東盟國家決心與世衞組織等相關機構和國際社會密切合作，強化集體應對疫情的能力，各成員國承諾在抗疫時團結一致，與國際社會密切合作遏制疫情蔓延，保護民眾生命與生計，維護社會經濟穩定，保持東盟共同體可持續發展和包容性增長。

東盟10+3包括越南、泰國、汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡，再加上中國、日本及南韓，遍及整個東南亞地區範圍。會議確立了共同應對疫症的目標，形容疫情是人類安全前所未有的重大挑戰，關注疫情對社會及經濟的負面影響，需努力維持貿易及投資市場開放度，盡力避免食品、藥物、日用品及醫療器材等必需品供應中斷。北京同意加強合作對抗疫情，並確保區域供應鏈維持運作。

共同目標下有多項重點工作，計有利用現有東盟發展基金及東盟、中國、日本和南韓的合作基金，另設二○一九冠狀病毒東盟應變基金；同意透過資訊交換和科技運用應對疫情，加強公共溝通及打擊假訊息；疫後重建非常重要，要加強各成員國應對公共衞生緊急狀況的能力。

東盟國家聯合起來，從現時抗疫工作的訊息通報、所需運用資金、醫療物資供應等做聯防，到未來疫後有生活必需品供應支持重建社會及推動經濟向上，都訂定出相互合作的基本做法，可以說為抗疫復原各自付出最專長的力量，組合同盟基金，互惠到整個東南亞地區國家。

相比歐盟這個龐大體系，應對疫症時一盤散沙，醫療物資缺乏時更封城封國，與美國的互惠關係更因各自抗疫而無法發揮，美國更截劫運往歐洲的醫療支援物資，歐美抗疫凸顯「各家自對門前疫」；反觀東盟的加強合作，全方位的抗疫保民，歐盟及美國當然是汗顏。