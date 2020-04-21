警方依法拘捕黎智英、李柱銘等泛暴派頭目，反對派瘋狂發動文宣抹黑行動。反對派的洋後台和「台獨」勢力也橫加干涉，英國外交部發聲明說三道四，末代港督彭定康說拘捕有關人等是史無前例地打擊香港價值；台灣民進黨發言人薛呈懿更胡言香港政府要正視人民的訴求，莫要與民為敵云云。

此次涉嫌違法被捕人士均屬社會知名群體，證據確鑿，被捕的李柱銘、吳靄儀、何俊仁本身作為律師，卻知法犯法。拘捕行動令「法律面前人人平等」的法治精神得以彰顯，是大快人心之舉。多年來，黎智英、李柱銘等頭目反中亂港，推香港年輕人去「勇武攬炒」，犧牲他們充當政治棋子，必須予以嚴懲，要讓他們及其洋後台知道，他們沒有免罪金牌。

在黎智英等泛暴派頭目撐腰和煽動下，去年下半年幾乎每次非法集會遊行，黑衣暴徒都肆無忌憚逞暴，逐漸演變成「本土恐怖主義」，轉變為外國恐怖分子常用的恐怖行為，包括製造和使用TATP烈性炸藥、金屬水喉、鐵釘炸彈，以至非法設立的爆炸品實驗室等，香港的「世界安全城市」及「國際金融中心」聲譽，正被迅速冒起的黑暴「攬炒主義」及「本土恐怖主義」破壞。

黑暴攬炒令守法意識受損，荼毒年輕一代，至今已有七千七百多人被捕，當中四成為學生，足見黑暴攬炒主義遺害之深。黑暴攬炒重創香港經濟，透過比較政府統計處去年第二季和第三季的數據，粗略推算單是旅遊、消費、餐飲行業，在去年第三季已因暴力衝擊而損失一百五十億元。

泛暴派頭目是美國、英國安插在香港的特洛伊木馬和從內部攻破的代理人和漢奸，是香港回歸中國後反中亂港的禍首亂源。在黑暴行動中，美國藉搞亂香港打擊中國，泛暴派頭目為表心迹，甚至叫囂「為美國而戰」，連遮羞布都不要。泛暴派頭目以為有洋人做保護傘就可肆無忌憚，就能向特區政府施壓，就能永遠有免罪金牌。但是，正義從不缺席，惡人終須找數。如今警方以強而有力的行動昭告世人，泛暴派頭目犯法與庶民同罪。

「擒賊先擒王」，不把黑暴指揮者捉拿歸案，「止暴制亂」就是一句空話。要打掉反中亂港勢力的氣燄，阻止外部勢力的介入，必須依法懲處泛暴派頭目，阻止叛國禍港黑手荼毒青年。香港之亂是時候有個了斷，警方拘捕此等公然藐視法律、帶頭違法的幕後黑手，是維護香港法治的必要舉措。

法律面前人人平等，犯了法便須受罰，這是法治基本精神。當局一直不拘捕、檢控泛暴派頭目，已經形成「破窗效應」，令年輕人以為所謂「違法達義」就可以為所欲為、無法無天、毋須負責。希望相關人等可以盡快提堂審訊，向社會發放正確訊息，即「違法達義」並不可行，暴力不能解決問題。

外部勢力企圖將香港打造成反中亂港的橋頭堡，變成顛覆內地制度、干擾國家發展的反華基地。外部勢力絕對不會甘心走狗被擒，但只要特區政府堅定立場，警方堅持忠誠勇毅，香港始終有撥亂反正的一日。