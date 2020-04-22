正論：千鈞棒奮起除埃　撥雲霧掃清障礙

特區淪陷，兩制崩壞，黑暴與疫禍夾擊，反對派拉布癱瘓議會，港府招架無力，形勢危急，港澳辦中聯辦代中央行使監督特區權力，齊發聲指斥泛民議員亂港，警方一舉拘捕黎智英及泛民領袖共十五人，一時間風聲鶴唳，預警必有大事發生，果然是一國出手先兆，率先整頓的是特區問責班子。

昨日傳來港府大地震，消息指有四名局長將會離任，當中包括民政事務局局長劉江華、公務員事務局局長羅智光、財經事務及庫務局局長劉怡翔和創新及科技局局長楊偉雄。據悉勞福局副局長徐英偉將獲委任為民政局局長，機電署署長薛永恒出任創科局局長，而金融發展局行政總監許正宇則會出掌財經局。而最令人矚目的調動是入境處處長曾國衞，將會接替聶德權出任政制及內地事務局局長，而聶德權則會平調接掌公務員事務局。

入境處處長曾國衞服務政府多年，盡忠職守，領導入境處建樹良多，一向獲得高度評價，單是安排市民分階段換領新智能身份證一事，已獲得不少市民讚揚，曾國衞亦身先士卒，三月份兩度帶隊到湖北武漢，安排包機接載滯留當地的港人回家，贏盡掌聲。這次獲擢升為政制局局長，實在是眾望所歸，深慶得人。若能有多點像曾國衞的好官，誠是特區之福。

這次官場變動之大，史無前例，顯然並非一般人事變動，有升有降，論功行賞之餘亦問責處置，顯示中央出手整頓特區官場，去蕪存菁的決心。特區之亂，港官不要怨天不要尤人，先要問自己做了甚麼？社會動盪，固然因為漢奸洋奴、牛鬼蛇神興波作浪，但把問題全部推卸給外部勢力，忽視了核心問題，一國兩制荒腔走板，就是港府倒行逆施之過。政府無能，高薪低能，庸碌之輩濫竽充數，懶散怠政，縱暴容亂，種下禍根。其中尤以重用律政司司長鄭若驊這個罪人，淪為黑惡保護傘，為禍最大。警察拉人，律政司放人，特區推行廿三條立法遲遲未完成，置國家安全不顧，鄭若驊責無旁貸，此等廢官一日未除，特區難有希望。

律政腐敗，司法不公，止暴制亂靠鄧炳強帶領的警隊。警方上周六展開最大規模的追捕行動，拘捕涉參與非法集結的黎智英等人，實情是一次正常執法行動，反對派與西方政客大合奏抹黑，試圖製造輿論壓力，公然干預香港特區司法獨立和高度自治。中央政府延續近日高姿態回應，國務院港澳辦新聞發言人昨日連發三稿，表明堅決支持警隊行動維護香港法治、秩序和社會正義，批評美英勢力為香港一些反中亂港勢力撐腰打氣，強調中央有權力及責任維護香港特別行政區憲制秩序，如出現嚴重影響一國兩制方針和《基本法》全面準確實施、損害國家和香港根本利益的情況，中央就必須過問。港澳辦措詞嚴厲，立場清晰，絕對不容反對派有幻想機會。

「金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃」，毛澤東寫在六十年代的詩，氣勢磅礴，壯懷激烈，反映他當時披荊斬棘，開創未來的決心，亦正是中央政府現時對香港態度的寫照。「一國」維護對香港的管治權，「兩制」亦須撥亂反正，相信高官換班會陸續有來，而對反中亂港分子亦不會再容忍。一國硬起來，本港社會反應普遍正面，九七回歸以來，特區發展有負十四億同胞期望，民不聊生，烏煙瘴氣。七百萬人忍了廿三年，終於等到中央出手救港，撥開雲霧見青天，未來見到一線曙光。

孫悟空大聖爺已經奮起千鈞棒，外除妖魔，內掃塵埃，還玉宇萬里澄明。這一次是向天開槍示警，下一次就放槍不會落空，所有奸黨邪臣，識相的盡快放下手中屠刀，還有生路，待將來廿三條立法完成，一眾亂臣賊子將無立足之地。中央的態度很明顯，留港不留人，叛國禍港之輩不能留低，反對派政黨勢力勢必瓦解。而對特區諸多不滿的人，想走亦請快點走，留下來的必須是真心愛國愛港，香港百廢待興，需要市民齊心協力重建家園。