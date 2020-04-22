神州觀察：逼捐花樣出不窮　防疫實為攫私利

全國疫情形勢向好，各地學校亦在為復課復學計議。廣東湛江有小學老師近日於學生家長群組發出倡議書，號召家長踴躍捐贈口罩等防疫物資，為重開校園出分力，卻令不少家長倍感突兀，覺得老師是在變相強制捐贈，從而引發輿論熱議。

該份倡議書打着「防疫就是命令，防控就是責任」的口號，宣稱此舉為落實上級防控指示，並得上級部門允許行事，屬自願性質，不搞強迫。涉事老師又在倡議書下方列出多名家長捐贈物資清單，呼籲大家把清單「接龍」下去。有家長坦言此舉就是在「逼捐」，會讓那些沒有捐贈的人面臨心理壓力；亦有網民現身說法，指自己曾因沒有捐款而遭指摘缺乏集體榮譽感，甚至有人質疑校方是否欲藉機倒賣物資圖利。

其實了解內地學校「風氣」的人都明白，此番操作不論是否被批准，都存在諸多灰色地帶，至少有淪為道德綁架之虞，家長和孩子很可能因未有配合捐贈而招來歧視攻擊。更重要的是，在內地學校，「老師的話」有時候簡直比聖旨還要管用，家長最大的顧慮就是擔心他們的孩子或會因「不聽話」而被老師「穿小鞋」留難，背後凸顯的更是晦澀難言的校園腐敗文化，令小學階段就需開始接受扭曲的價值觀、人生觀，甚是可悲。

放諸社會上，此類逼捐行為就「直接」得多。譬如陝西西安市早前有治安巡邏隊員向當地商店威逼利誘，迫使店主乖乖拿出物資捐予武漢疫區，被輿論狠批是在明搶，行為與土匪無異。其實道理都是一樣，巡邏隊擁有對小商店的管轄權，更有與其他職能部門意氣相通的關係，試問哪個店主不曉得當中的利害關係？誰敢不主動認捐？

事實上，逼捐的本身還是一種形式主義，和抗疫初期相比，全國各界捂着傷口優先支援武漢，到處發揚大愛精神，絲毫也不缺主動獻愛心的自發舉動；倒是不時爆出的逼捐醜聞，不但極度令人反感，其背後動機更令人生疑。就像西安的涉事巡邏隊員所說，但凡認捐的商戶都可獲登記，日後還可上「光榮榜」，只是這種榮耀對普通商戶來說難言甚麼實際意義，最大的受益者還是地方當局，將來或可作為抗疫功績，讓某些官員提拔升遷亦未可知。

至於本次事件中發起捐贈的老師，上級部門已經澄清不曾下達過相關指令，那又當如何解釋自身的陽奉陰違之舉？是真心為學校早日復課着想，還是別有所圖，恐怕只有他自己心裏最清楚。只是說到倒賣醫護物資圖利，並非沒人做得出，像廣州市疾控中心那位副主任醫生就是很好的例子，尤其事件發生在疫情還很嚴峻之時，結果只被降職處分，豈非鼓勵他人學壞？