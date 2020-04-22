世界視線：疫情下發災難財　黑手黨乘勢坐大

新冠肺炎肆虐全球，民眾健康受到嚴重威脅，社會治安亦遭嚴重破壞。在意大利，有專門處理黑手黨案件的檢察官警告，該組織有可能藉疫情鞏固勢力。

早前有報道指，恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）向成員發布如何避免染疫的指引，除了打呵欠和打噴嚏時要掩住嘴巴，亦應避免前往疫情嚴重的歐洲地區。然而，跨國恐襲可以因應疫情而暫時「停工」，但「疫區」內的犯罪組織，卻視疫情為坐大勢力的千載難逢機會。

歐洲刑警（Europol）的一份報告指出，犯罪集團正藉機大發災難財，特別是經營假口罩、假藥及測試劑等勾當，而意大利黑手黨更不會滿足於這種小打小鬧。當地經濟受疫情打擊，加上封城措施，失業者眾，儘管當局承諾向低收入群體發放四億歐元援助，但意國政府官僚習風嚴重，經過多重審批，援款落到真正有需要人士手上，不知要拖到何時，在遠水難救近火的情況下，黑手黨向有困難的家庭免費分發食物及放貸，以收買人心。該組織慣常的做法是，將利率定於跟銀行相若的水平，當窮人還不起錢時，會要求他們運送毒品。

更有甚者，黑手黨把手伸向經營困難、瀕臨倒閉邊緣的中小型企業，該組織非常樂意向企業主們放貸，以便日後可藉機侵吞，透過它們進行洗錢活動。

黑手黨趁社會混亂擴充勢力，其來有自。據說當年柏林圍牆倒下，黑手黨教父立即指示在柏林的聯絡人，盡速在東德購入餐館、酒店等物業。有檢察官引述監聽通話內容，一名黑手黨老大對同黨說，現在「行走江湖」再不需要學習如何射擊，而是如何操控電腦鍵盤。

常言道：「物必先腐而後蟲生」，黑手黨等犯罪組織之所以能夠坐大，往往跟政府的低效失能密不可分。巴西總統博爾索納羅被指淡化疫情，要求民眾「如常生活」，結果是里約熱內盧的黑幫自行「執法」，要求貧民區內的民眾守宵禁令──當然，違者不是蹲牢房，而是被「私了」。從這個角度看，防疫抗疫無疑是對一國政府管治能力的全方位測試。