功夫茶：廢官治患無方　香港淪為鼠港

香港除咗廢官充斥，另一個特色就係「鼠輩橫行」；大家都知依家新冠肺炎疫情持續，而各區鼠患其實亦係另一隱憂！鼠患問題不分季節，而早幾年政府雖然成立防治蟲鼠督導委員會，負責統籌跨部門嘅滅鼠工作，又曾啟動「全城清潔」行動；食環署亦煞有介事喺公眾街市進行「密集式滅鼠行動」，之不過，有鬼用咩！

廢官滅鼠多年成效差，令市民心寒！一如筲箕兜水，漏洞百出。呢，尋日食環署總結過去防治鼠患測試嘅科技項目成效時就話喇，曾使用氣壓捕鼠，但「捉唔到老鼠」；夜視器可分析老鼠出沒時間，但涉及私隱問題；熱能攝錄機可監察老鼠出入情況、活躍程度及分布，較為可取云云。食環署下個月將會在九區裝設呢啲熱能攝錄機，今年年底更會喺全港小區滅鼠行動全面裝置此等熱能攝錄機。

其實，市民係關心政府如何有效滅鼠，依家廢官一味廢噏甚麼「夜視器涉及私隱問題」，是否驚影到老鼠群交犯咗私隱？而熱能攝錄機變「狗仔隊」，監察老鼠華麗夜行車輪轉有鳥用咩？廢官就話如果發現老鼠出沒，可針對性地封洞，或擺放更多鼠夾、鼠籠，又如知道老鼠出入嘅路線，找出其食住行嘅途徑，便可找出滅鼠方法云云。各位街坊，呢啲就係典型嘅廢官廢言廢噏啦！

功夫茶目睹回歸後香江怪象，就係香港老鼠多到嚇死人！食肆林立、後巷暗渠、廚餘堆積、污水橫流之處、平民聚居之地，必有碩鼠！集中喺呢啲地方搞清潔，不必「全城」，唔通你去半山、淺水灣道搞清潔咩！至於「跨部門」又係多舊魚，聽過「三個和尚沒水喝」嗎？只要為官不避事，虎患都未驚何況鼠患！

滅鼠睇落花臣多多，結果得啖笑又囉唆！過去十多年，政府花喺防治鼠患嘅公帑，大大話話都成十多廿億元，結果落得全港十八區幾乎都變成「老鼠樂園」，而香港老鼠更「跳出香港」揚名世界，就係爆出全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案！阿哥，創新科技唔見咁醒，爆出新疫症就經常有份！

廢官高薪低能，滅鼠無方，令公共衞生環境惡劣警號常響，在在證明廢官全係頭岳岳、四圍度之輩。香港老鼠多，鼠輩多，官場碩鼠養肥，腿壯腰圓，總之通街老鼠，梗有三幾隻喺左近，根本避無可避。計一計都真係用咗唔少人力物力，卻滅極有鼠。搞唔掂！即係話自己又渣又屎又冇橋，咁西方專家又好，內地鼠王又好，係時候要禮聘啦，專家一出手就知有沒有，唔使估估吓！上樑不正下樑歪，換晒上面啲廢人，包保一粒老鼠屎都難發現，咁香港就真係人見人愛、車見車載啦！