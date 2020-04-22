美國攻擊中國是立體戰爭的方式，除了沒有正式開戰，只用戰機、戰艦進逼威脅外，其他任何可想像的方法都用上了，其中最佔優勢的是輿論戰，也是和平演變中國的一個重要組成部分。

美國佔優是它努力了近百年，拉攏收編了中國各個領域眾多的精英，還有就是它佔着西方文化二、三百年在全球帶領文化潮流的優勢。美國化並不等於西方化，西方還有英國、法國、德國，以至其他歐洲國家、歐洲文化的差別。第二次世界大戰後初期，美國被譏諷為醜陋的美國人，主要是歐洲人看不起美國人暴發戶。歐洲不像中國，未有大一統的文明整合，區域分別巨大。

美國代表西方文明，只是騙中國不懂西方具體歷史、也不願學習的所謂精英吧，但美國代表的資本主義的市場推銷，是騙得就騙。只是中國內地（也如不少其他國家）的精英笨，或是精英不笨，不過是與美國人一起騙國人而已。

於是，因為以前西方比東方有錢，西方文明便被證明比東方文明先進，現代化便是東方拜倒在西方之下，改為信奉西方文明文化。美國代表西方，中國和東方的膜拜的對象便是美國。美國先進，中國落後，中國要發展、要進步便只能學美國，學美國代表的普世價值。

因此，自「五四」胡適之流開始，不懂西方而要中國全盤西化。即使今天，中國革命成功、中國復興在望，還是有眾多的精英言必稱美國，行必往美國，寧做美國人而拋掉中國的國籍。也於是，我們見到大中小學的教育裏，各種網絡和傳統媒體，都充塞着美國精神、美國的普世價值，和美國歪曲出來的美國歷史、文化和制度。

在香港，我們說香港電台說的是英國的話語，至少因為其中不少有英美外籍，有英國等的居留權，他們效忠的對象已不是香港。在內地，不少官媒的新聞報道和節目的思維取向，也多是依傍美國的普世價值，甚或抄錄下來美國提倡的話語與思維。或許內地官媒等沒有這麼多人拿了美籍、綠卡，但是仰慕美國、力爭移民美國的不在少數。這樣的媒體怎樣可以在美國策動的輿論戰中為國家鬥爭呢？

今次疫情和特朗普上台後對華的政策，應該使世界看清楚美國的制度、價值和政治的本質是怎樣。內地一些公共知識分子突然醒覺，倒戈相向，是好的發展，但並不足夠。一如香港這麼多年大學生、中學生受到荼毒，內地教育裏的美國化傷害尤為深遠。

中國的復興，不能只是經濟增長，更關鍵的是文化復興。