黎智英、李柱銘等十五名涉嫌組織和參與未經批准的集結的頭面人物被警方抓捕後，一下子踩住了美英及全球反華勢力的貓尾巴，一齊狂叫不已，其中以老美最是兇神惡煞，據稱，朝野上下齊呼要立刻對香港施以「老美家法」——所謂的《香港人權與民主法案》，喊打喊殺之聲甚囂塵上。據悉，老美各方政客還會把這一話題帶入「大選」，以示「各路英雄」對北京打壓老美在香港的政治代理人「同仇敵愾」，要解他們於「水深火熱」之中也。

老美知道，這幫落水狗是「為美國利益而戰」才下場如此的，豈能置之不理？豈能寒了這些人的美國心、走狗肺？而這班傢伙對老美的「仗義執言」、「出手相救」、「教訓北京」更是感激涕零，興奮異常。他們的媒體，這些天更是連篇累牘的吹噓國際社會、美歐國家的「強烈譴責」、「一致行動」如何威力巨大，他們幻想着北京和香江府衙會聞風喪膽。這些年，他們對老美的高估和對朝廷的輕蔑，總會讓他們信心滿滿，以為北京「敢不打狗看主人」乎？

不錯，過往是有過這種現象的，否則反對派也不會益加猖狂，山姆大叔對干預中國和香港事務也不會愈踩愈深，然而今次老皇曆恐怕不管用了。當然，事情沒到徹底平亂，沒到把反中亂港之人嚴懲重辦，沒到把香江府衙的港英餘孽、無間道盡力揪出，沒到二十三條立法完成，沒到中央全面管治權貫徹落實……反對派還會抱有希望和幻想的。這即是說，要打破他們的幻想，還是要看中央怎麼做，要看朝廷撥亂反正是否堅決不動搖，是否能補齊短板，堵住風險口，消除隱患。抓捕黎智英、李柱銘之流只是開始，是萬里長征走出第一步。

可以肯定，這一步走出必遇外國勢力瘋狂干預，必有反中亂港分子反撲，甚至會發生大規模的動亂和暴力事件。然而不用怕，只要咬定撥亂反正不放鬆，今次抓捕可權當「引子」，把反中亂港的明勢力、潛力量引出，正好一網打盡。因此不怕他們大鬧，就怕他們不鬧；不湯不水，那才麻煩。