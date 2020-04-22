沒有最醜陋，只有更醜陋。香港電台立場偏頗，吃飯砸鍋，早已不是甚麼新聞，但從來沒有像今天這樣走火入魔，為了達到不可告人的政治目的而生安白造，顛倒是非。面對愈來愈多的投訴，通訊事務管理局終於打破沉默，指港台電視去年十一月中播出的《左右紅藍綠》內容不符事實兼煽動仇警，認為疏忽職守，決定向其發出嚴重警告。

其實，港台的問題已不僅僅是疏忽職守，而是利用大氣電波公然造謠，影響極為惡劣，單單警告根本無濟於事。根據該節目「嘉賓主持」描述，警方在中文大學及理工大學校園執法時，以「滅絕對方嘅方式瘋狂開槍，難怪連外國記者亦都批評警方比ISIS更恐怖，近乎無血性、無道德」；更指警方進入校園，「不為拘捕，卻喺極近距離瘋狂開槍，以市民同埋學生作為活靶，如此報復式廝殺平民」。

這位所謂嘉賓主持大概是看了太多荷里活電影，以致思覺失調，竟將電影情節搬上電視評論節目。若其描述的場景是真的，中大和理大恐怕已是屍橫遍野，血流成河。這種鬼話連三歲小孩也騙不過，偏偏作為公營廣播電台的港台竟容許如此荒謬的節目出街，事後還辯稱節目內容是基於新聞報道資料，並非捏造或歪曲事實。這就叫不打自招，原來港台的「新聞報道」就是根據荷里活電影編造出來！

港台既是政府部門又是公營廣播電台，本身就是一個怪胎；而拿政府的錢卻充當反中亂港喉舌，不斷造謠生事，更是怪上加怪。有人認為，通訊局只對港台嚴重警告未能反映事件嚴重性，應將涉及節目的製作團隊停職或降職。實際上，整個港台爛到入心入肺，停職或降職解決不了問題，對這種食碗面反碗底、吃人飯不說人話的妖孽電台，最直接的處理方法就是手起刀落，徹底切除，既可減少政治噪音，每年還可節省逾十億元公帑，何樂而不為？