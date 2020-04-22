近期多個警署先後收到炸彈恐嚇，前日灣仔警總收到的更是一個土製炸彈，證實是恐怖襲擊常用裝置，收件人是警務處處長鄧炳強。狂徒明目張膽挑戰警隊一哥，和黑暴挑戰政府一樣，都是無法無天，兩者手法如出一轍，關係不問可知。

自從上周六警方拘捕十多名泛民領袖，包括漢奸黎、李漢奸等人，反對派便展開新一輪反噬，英美西方各地政客紛紛張牙舞爪，與香港黑暴裏應外合，一邊就狂掟汽油彈，施以炸彈威脅，一邊就發動輿論壓力，這正是中方的死穴，中央政府最怕的就是國際輿論口水戰，尤其是新冠肺炎全球大爆發，美國總統特朗普抗疫不力，想盡辦法推卸責任，把帳算在中方頭上。美方無所不用其極抹黑，已令中國的形象蒙上陰影，現在西方把拘捕行動扯上法治及一國兩制，再加上新近爆出中聯辦法律地位事件，一時間滿城風雨。

特區現在不但要抗疫，更要抵禦外部勢力瘋狂入侵。香港無能政府能否招架，實在令人擔心。本地確診數字有回落迹象，主要是靠市民的防疫意識，自動戴口罩；黑暴前陣子稍為收斂，有賴鄧炳強在去年尾上任警務處處長，新人事新作風，剛柔並濟，扭轉不利形勢，對不法之徒迎頭痛擊，黑暴氣燄遭打窒，稍作喘息數個月，但不會坐着捱打，等待機會乘虛而入，現在又趁你病攞你命。

最近的炸彈威脅明顯衝着警隊而來，一哥無畏無懼，率領警隊堅守崗位，邪不能勝正，最重要是市民要站在正義的一邊，絕不能輕信網絡謠言，要給予警隊全力支持。最近發生警員涉案事件，正正反映警隊執法公正，一視同仁，即使是同袍也不會徇私姑息。警隊在一哥領導下，成為抗暴最大支柱，至於港府高官們享有元首級待遇，但表現卻是小學雞，納稅人高呼要回水，減薪一成實在不足夠也，以他們的表現，一成工資也嫌多。