看美國對付新冠肺炎疫情的策略，很多時會摸不着頭腦，單看總統特朗普的反應，時刻不同，飄忽易變。其實從兩黨之間的選舉着眼，會更容易理解美國對疫情的應變策略。

第一階段開始時，特朗普輕視疫症，把新冠肺炎說成與流感無甚差別，一下子便過，還讚揚中國處理得宜，具透明度，卻立即把美國領事館人員撤出武漢，安排專機撤僑，首先切斷中、美之間航班，以為此安排可以阻止病毒傳到美國，其實是迅速切割疫情議題，優先處理國會的彈劾議案。

第二階段是疫情在美國爆發，無論聯邦政府或州政府都沒有準備，措手不及，尤其是民主黨主政的紐約市成為重災區，紐約市政府埋怨聯邦政府不肯供應醫護用的防護物資，特朗普政府抵擋不住，於是由白宮領導全面甩鍋中國政策，提出中國隱瞞疫情、辦事不透明、連累美國失陷等指控，意圖為共和黨的聯邦政府減輕壓力。

但甩鍋中國無助紓緩疫情，一時間也不可能補充到足夠的防護物資，遂改為採取第三階段策略，一方面降低甩鍋中國調子，爭取從中國採購醫用防護物資，另一方面也引用緊急法例號令國內增加生產，解決各州郡與聯邦政府爭購和物資短缺問題，同時特朗普還開始甩鍋世衞，指摘世衞與中國狼狽為奸隱瞞疫情。然而，拿二月間對中國應付疫情的評語比較，特朗普和世衞總幹事譚德塞說的基本上相差不大。

把美國朝野之間對待疫情的異同作比較，不難看出他們的焦點並非新冠肺炎疫情的威力、殺傷力多大、會引致多少人死亡，他們更關心的是疫情對經濟影響有多大、多少商戶倒閉、失業率增加幾多，原因顯而易見，新冠肺炎疫情死亡的主要是長者，選票總會逐漸流失，要爭取的是經濟上活躍的大多數人手頭的選票，誰能讓選民感覺有助他們度過經濟不景，恢復就業，誰就能贏得更多選票，兩黨還是在經濟層面角力。

抗疫到底應由聯邦政府領導，還是交回各州自己決定，也是兩黨之爭。紐約州州長科莫的言論擺明針對特朗普，指聯邦政府缺乏統籌，用意是暴露共和黨聯邦政府無能。既然兩黨之爭的着眼點始終是經濟，總統與州長就解封時間的爭端，是否取消居家令鼓勵國民恢復生產，讓國民照常生活，顯然仍然是重要的競選話題。

特朗普團隊的最新策略，是把民主黨參選人拜登塑造成親北京形象。特氏的支持者在傳媒刊登廣告，打出「北京拜登」（Beijing Biden）的綽號，把拜登與中國綑綁一起污名化。民主黨如何回應，且拭目以待。