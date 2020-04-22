當代社會亂作一團，國家、政黨以至夫妻間都不停窩裏鬥，有時甚至鬥個你死我活，究其原因，是這一代愈來愈不懂人情世故，就連吵架也不懂得該如何吵。吵架本身並沒有問題，有人就會有爭，有爭就會有吵，但是爭吵也要懂得拿捏進退之度。

社會離婚率高，其中一個原因是好些現代夫妻不懂得吵架的藝術，人與人之間有些尺度是不可逾越的，故話不可以講盡。至於何謂不可逾越的尺度，則因人而異，有些人的原則，是另一半罵甚麼都可以，但是不能觸及其父母親；有些人則可以接受多種形式的侮辱，偏偏忍受不了粗口。

對方的界線在哪，你要從日常生活中觀察，現代人卻終日活在自己的世界，完全不懂得體會對方感受，故往往會講出過頭話。有時候，明明想爭吵一番後就跟對方和好，奈何在過程中已觸碰到對方的底線，雙方關係便再難彌縫。還有，哪怕你是強勢的一方，但是另一半讓你三次，你也得退讓一次，這就叫人情世故，否則雙方關係便無法維繫。

本欄不是愛情信箱，講及夫妻的爭吵藝術，是想啟發泛民主派該如何跟京港政府相處。香港獨立是行不通的，故大部分反對派不是真的希望和中央決裂，只是想從爭吵中獲取更多權益。可惜，如今彼此關係愈弄愈僵，甚至可能會迫使中聯辦接管香港的管治權，那是因為泛民主派不知進退，抗爭方式超越了中央的底線。

中央不是完全不肯退讓，在《基本法》第二十三條立法問題上一讓，推行國民教育上再讓，修訂《逃犯條例》是三讓。相對之下，立《國歌法》只是小事，泛民要是識趣的，人家三讓你一讓，本也無妨。但他們偏不依不饒，更不停引入外國勢力助拳，這就觸碰了北京底線，未來一切後果都是泛民自招的。