多少事，從來亂！香港回歸二十二年來，風風雨雨、吵吵鬧鬧從未稍歇！為何做不到「不管風吹浪打，勝似閒庭信步」？鬼咩！一個二個問責高官高薪低能，大家只要看看近日港府一再「跪低」澄清中聯辦並非《基本法》第二十二條所指嘅中央各部門在港設立的機構就知！

呢！林鄭尋日就政府發出嘅三篇新聞稿引起混亂表示歉意，又承認特區政府相關官員及相關辦事處對《基本法》嘅認識，未必完全很透徹，以致出現政府過去幾份提交立法會及公眾的文件，似乎與現時說法前後矛盾。

林鄭跌落地都要揦番拃沙，稱「兩辦」代表中央在港的機構，有權有責監督《基本法》落實，批評現時的討論是惡意污衊中央機構在香港的角色，強調中聯辦無干預香港依法自行管理的事務，而目前面對的問題是政治體制中立法會內會被癱瘓，「兩辦」履行中央對香港的監督，當然可以發言，且符合憲制及特區事務操作，任何人將此合憲合法合理的言論視為干預都是別有用心。

林鄭並以自己為例，指出法例賦權作出委任或決定，但很多日常工作會轉授權主要官員和部門首長，惟不等於放棄監督法例執行的情況。之不過，一如老朽多次指出，林鄭之敗就係未能「慎選左右」，一個「避政司司長」鄭若驊，處事馬虎甩轆，貽笑國際，你冇放棄監督又如何？而「一稿三版本」嘅醜事，顯然是自己和官員能力不濟嘅問題，喺依家咁嘅亂世，反對派時時刻刻都想「趁你病，攞你命」，甚至「唔病唔病，一病攞命」，而林鄭及一眾廢官，卻自己大開中門，畀位人入，實在太不像話！

毛澤東認為，在人才學方面，文武兼備固然好，但全才難求，無論文武多專，關鍵是要有政治頭腦，大事不糊塗！依家啲高官唔好話未能胸懷大局，連小事也弄得一塌糊塗，香港怎可能不亂上添煩！