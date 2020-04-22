美國總統特朗普近日振振有詞批評世衞不公正，指美國提供給世衞最大資源，但不獲重視，誓言停止對世衞的財務支援。這種霸權處事，再次凸顯特朗普的大美國主義，企圖把持全球所有大小事，要以美國為尊，順理成章說成付錢最多就應獲取最大的回報，可是這套歪理怎能在國際組織、特別是衞生醫療項目站得住腳？

特朗普的大聲疾呼並不代表事實，說到世衞財政資源，美國的捐款是四億多美元屬最多，但不是美國政府的斥資，美國企業大亨的各個基金佔捐款的大多數，例如微軟創辦人蓋茨的基金，特朗普卻強攬捐助是美國政府所出。

反之，美國政府多年來拖欠世衞的會費就最多，成為世衞頭號債仔，今年初世衞財務報告揭示，美國欠世衞會費二億美元。會費是各成員國按國家財富與人口狀況計算繳付，佔世衞營運開支約兩成半，其餘經費就來自各項捐款，大都有專項研究要求。報告亦列出世衞至四月初獲得的捐款，科威特捐出六千萬美元，英國及中國各捐出逾二千萬美元，美國捐款約一千五百萬美元。

特朗普的無賴更企圖遮掩美國過去拖欠國際組織會費的醜陋，原來美國政府也是長期拖欠聯合國的會費，亦成為聯合國最大的債仔！聯合國公布直至去年中，各成員國拖欠會費總數為二十億美元，美國欠費高達三分之一佔最多。同時，美國更拖欠分攤聯合國維和部隊經費超過七億八千萬美元，即拖欠聯合國約十四億美元。

作為世界第一強國的美國，竟然是聯合國最大的欠款者，以美國來說，十四億美元是微不足道，但總是拖住不清還。聯合國的規則列明，欠費國家在聯大會失去發言權，但這對弱小國家就行得通，美國這個無賴不但漠視規條，更把持聯合國任意妄為，一如今次肆意批評及停止資助世衞，欠款卻擁最多意見，完全體現「窮人就是最惡最無賴」本質。