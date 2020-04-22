早於去年十二月，我已經在本欄就反對派癱瘓立法會內務委員會，表示嚴重的不滿及遺憾。然而，內會在四個月之後依然無法按程序選出主席，香港憲政秩序受到影響，中央行使監督權，港澳辦及中聯辦代表中央發出聲明，譴責作為主持人而阻礙內會主席選舉的郭榮鏗議員。若然真的是為了香港市民的福祉，奉勸反對派、奉勸郭榮鏗，是時候收手了，還市民一個正常的議會。

內務委員會是立法會內最重要的委員會之一，負責為大會的議程作準備，也有審議開展法案委員會的重要職能。可惜的是，內會於今個立法年度起，一直未能選出主席並開始工作。根據《議事規則》，上一年度的副主席負責主持內會的主席選舉，反對派藉着當中的漏洞，一直在濫用程序阻礙議會的正常運作。

反對派所用的方法無他，不就是「厚面皮」拖着程序，一時要求候選主席的議員闡述理念，一時又要求處理一大堆無謂的規程問題。於去年大規模的暴亂期間，反對派藉詞要停止內會的運作。直到近日，他們又表態指要阻止《國歌法》的條例草案。反對派所謂的阻止法案開展審議，無異於阻礙香港完成應有的憲制責任。

於上周，港澳辦及中聯辦代表中央就立法會內務委員會「停擺」發出聲明，指郭榮鏗議員故意拖延內會選舉主席，或構成公職人員行為失當。由此可見，中央政府對香港在防疫抗疫期間「停擺」立法會內務委員會，影響防疫抗疫、紓解民困政策、民生事務及憲制秩序深表憂心，亦反映事態已經去到一個相當嚴重的程度，需要糾正。

事實上，全球各個地區的議會，相信甚少聽聞有議員能在委員會選舉主席的事情上，多番製造事端麻煩，長期影響議會運作。然而，反對派面對代表中央的「兩辦」的譴責，不是打算「收手」讓內會重新運作，反而將矛頭轉向代表中央的「兩辦」聲明動機，扭曲是非，謬指中央違反《基本法》。

《基本法》及「一國兩制」的目的，首要是維護國家主權、統一及安全，沒有「一國」便沒有「兩制」。「兩辦」代表中央就「一國兩制」作出聲明，超越香港內部事務範圍，合憲合法合情合理。

另外，反對派也應該想一想，他們的所作所為，能否對得起「高度自治」四個字，一味只是懂得拖垮政府施政，何來達到有質素的「自治」呢？究竟是誰在破壞「一國兩制」，相信大家都心中有數。「兩辦」代表中央在「一國兩制」運作受阻時提出譴責及聲明，是香港直轄於中央人民政府以及香港屬於國家不可分割部分的具體表現。

最後不得不提政府數天前的新聞稿，於短時間內就中聯辦的角色進行多次修改，反映港府的公務員團隊對憲法和《基本法》缺乏全面正確了解，於回歸二十多年後的今天，實是難以容許，還望香港政府用心認真推行公務員的憲法和《基本法》培訓及考核，避免再次出現類似的情況。