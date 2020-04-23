正論：新人事顯大決心　落實全面管治權

不鳴則已，一鳴驚人。自今年初港澳辦和中聯辦有新人事任命後，中央一改被動作風，主動出手整治特區亂象，有計劃、有部署、有決心。國務院昨日正式公布五名新局長任命，大有在決戰前夕整頓軍容的意味，尤其是紀律部隊出身的曾國衞，成為首名非政務官出身而執掌政制及內地事務局官員，明言以九月立法會選舉及明年選委會分組選舉為首要工作，折射中央撥亂反正的主戰場正是兩場選舉。

曾國衞自八七年加入入境處後一直在該處工作，表現突出而步步高升，官拜入境處處長，入境處亦一直是民望高企的紀律部隊部門。早前港府派出包機接載滯留日本鑽石公主號及湖北的香港人，曾國衞不僅參與策劃，而且有別於「使把口」的官員，事事躬親遠赴當地將港人帶回家，令市民刮目相看。正如他本人所說，以其多年的行政經驗，以及與內地各部門的合作，絕對可以勝任該職位。然而，反對派政客對此則恨得牙癢癢，公民黨楊岳橋批評曾國衞沒有政制經驗卻執掌如此重要部門，欠缺能力，是忠誠大於一切，難以令人信服云云。

來說是非者，便是是非人。反對派如此大反應，無非說明此一調動戳中他們要害，他們愈反對愈顯得曾國衞是他們的剋星。香港亂象千頭萬緒，反對派囂張狂妄，嚴重觸碰「一國兩制」底線，值此風雨飄搖之際，必須不拘一格用人才，人選必須效忠特區和中央，曾國衞是紀律部隊出身，嚴己律人，有能力和意志在亂世對抗濁流，而且沒有政務官的包袱，更能大刀闊斧改革積弊；而政制及內地事務局涉及大量內地事務和交流，必須由熟悉內地事務的人出任，入境處一直有與內地聯合執法，而「派包機」一役更顯入境處與內地合作無間，曾國衞顯然是合適人選。至於中央委任忠誠的人執掌要職更是應有之義，反對派小題大做，只是為反而反罷了。

儘管特首林鄭月娥一再強調有關調動是「向前看」、帶領香港走出困局，同「兩辦」聲明及新聞稿出錯無關，但明眼人都知，中央對林鄭止暴制亂無力、抗疫無方、一味向反對派綏靖求和極之失望，單是立法會內會亂象歷時半年而港府也沒有解決，逼得「兩辦」不得不發聲明譴責反對派，已見中央對港府失去耐性；而新聞稿出錯事件後旋即有新人事任命，更加證明中央對港府無能忍無可忍。林鄭再三強調和否認，不過是此地無銀三百両而已。

至於聶德權出任政制及內地事務局局長期間一直無甚表現，曾處理的《國歌法》立法及在反修例期間處理區議會選舉，皆被反對派牽着鼻子走並以反對派大獲全勝告終，最近甚至鬧出新聞稿出錯醜聞，沒有被免職而是平調已算仁慈，也可能是林鄭力保的結果。現在接掌公務員事務局，不僅重要性大不如前，要他「戴罪立功」整頓公務員隊伍的用意更是彰彰明甚。試想想，若繼續由他處理今年立法會選舉，難保不會重蹈建制派大敗的覆轍，中央怎麼可能放心？

由此可見，港府大地震絕對不是無的放矢，而是中央在背後發功，一切都是為立法會選舉鋪路，皆因此役事關重大，涉及國家主權和國家安全，關乎兩制生死存亡，亦與下屆的特首選舉密切相關，絕對不容有失。反對派已揚言若取得過半議席，必會否決所有政府議案和撥款，即是將港府管治權廢掉，將中港徹底分隔，實現奪權。林鄭等廢官根本靠不住，中央必須另起爐灶，曾國衞講明處理立法會選舉將是他的首要工作，可見他深得中央信任。而且這僅是開始，管治班子必有更多人事變動，大家不妨拭目以待。

咬定青山不放鬆，任爾東西南北風。中央過去礙於外部勢力指手畫腳，錯將五十年不變當成五十年不管，一直沒有端正主人家的態度，加上港英餘孽保護傘牢不可破，才會讓反對派得寸進尺，有可乘之機。反修例黑暴猶如當頭棒喝，讓中央清楚知道繼續放任自流，一國兩制勢必萬劫不復，由中聯辦主任駱惠寧撰文暗示不管反對派有「東西南北風」撐腰，中央也決不退縮；到聯同港澳辦發聲明譴責郭榮鏗等政客涉公職人員行為失當；再到直指香港是國家安全的風險口，必須建立維護國家安全制度；以至反擊反對派故意曲解《基本法》、將壹傳媒黎智英等人落鑊和整頓特區班子，都在在反映了中央改弦更張的決心。事實上，以中國現時的實力，根本不用懼怕外部勢力，更不用對反對派假以辭色，何況美英忙於抗疫，自顧不暇，正是中央出手收拾殘局、落實全面管治權的最佳時機。

中央不出招則已，一出招絕不虛發。反對派繼續錯估形勢，拒絕回頭，肯定輸得很徹底很慘烈，勿謂言之不預也！