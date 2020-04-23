世界視線：疑歐情緒續升溫　意國總理陷困境

意大利是新冠肺炎疫情的重災區之一，疫情不僅為當地帶來巨大的人命損失，亦令國內反歐盟的情緒日益高漲。由於歐盟對意大利等受災最嚴重的國家，援助並不積極，令不少意大利民眾感到被歐盟，特別是以德國為首的富裕國家遺棄。

歐盟成員國外長最近同意，透過歐元區的歐洲穩定基金，為受困國家提供二千四百億歐元的信貸額度，而意大利、西班牙等國卻主張整個歐元區發行「新冠債券」，一起在國際金融市場籌集資金，並共同擔保債務，卻為德國、荷蘭等拒絕。在不少意大利人的眼中，「富得漏油」的德國，為自己的公民提供數以千億歐元計的資助，卻阻止歐盟成立「新冠債券」，很不道義。

意大利擔心透過歐洲穩定基金獲得援助，財政自主權將進一步受到削弱，最終再次被迫進行緊縮政策。事實上，意大利跟歐盟在財政政策上的齟齬，非一朝一夕的事。以一九年財政預算案為例，羅馬政府將赤字大幅提升至GDP的百分之二點四，歐盟一度揚言進行制裁與罰款，最終還是羅馬方面降低赤字比率才算過關。

對意大利總理孔特來說，是否申請歐洲穩定基金援款，無疑是進退維谷。如申請，則反建制及疑歐政黨將有可乘之機，大肆攻擊政府。一項調查顯示，超過四成受訪者希望脫離歐盟，短短一年內，大幅上升十六個百分點。目前支持度最高的政黨，是前副總理薩爾維尼領導的聯盟黨，同屬極右的「意大利兄弟黨」亦逐步崛起，成為第三大政黨。

如拒絕申請，壞處也顯而易見。意大利經濟表現本已不濟，受疫情打擊更雪上加霜，沒有歐洲穩定基金的這筆「及時雨」，紓困措施將陷「無米之炊」的困境，面對民意怒潮，孔特一樣「無運行」。回想去年孔特頂住薩爾維尼逼宮的壓力，繼續促成「五星運動」和聯盟黨組建聯合政府，其比較中間溫和的形象，一度讓厭倦了薩氏耽於政爭的民眾耳目一新，想不到一場疫情，又把孔特置於政治險境，就看他今次能否再次扭轉局面。