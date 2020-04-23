神州觀察：政策紅利遭套取　急查房抵經營貸

疫情衝擊全球經濟，放水救市成為必然操作。內地近期召開的中央政治局會議釋放多個重振經濟的積極信號，包括要求銀行放寬抵押貸、經營貸等貸款項目，將資金用到支持實體經濟特別是中小微企業上，誰知一些政策紅利很快遭投機者套取，「房住不炒」的表態亦再度淪為耳邊風，騙取貼息貸款炒樓幾近瘋狂，加強規管防範十分急迫。

央行深圳市中心支行近日緊急下發通知，要求市內各商業銀行對今年以來發放的「房抵經營貸」展開自查，範圍包括貸款餘額，借款人名下經營實體的真實性，借款人持有被抵押房產時間、企業成立時間等情況。深圳市中小企業服務局亦要求銀保監部門加大相對貸款貼息項目的審核力度，嚴防不符合貼息條件的貸款項目混雜其中，藉機騙取財政資金。

據內媒報道，深圳樓市近期十分火爆，多個樓盤推出的千萬豪宅很快就被搶購一空，有的甚至被「秒殺」；更有傳買家需另付百萬元的「喝茶費」方有機會買樓，或是有樓盤存在惡意加價炒作行為，場面火熱程度令人咋舌。一手樓市場有價有市，二手樓市場亦不遑多讓，大排長龍之餘，還需看誰掏錢夠快夠多，乃至出現一、二手樓價格倒掛現象。種種反常行為的背後，被指與炒房客鑽政策漏洞套利不無關係。

深圳市政府於早前出台了疫情期間中小微企業貸款貼息項目實施辦法，貼息期最長可達六個月，市政府貼息百分之五十，各區或存在一定差異。而經營貸是銀行用來解決個體工商戶、小微企業等借款人資金需求的普遍操作方式，當中又以房抵經營貸居多；由此亦衍生出一個騙取政策優惠的產業鏈，炒房者在地產中介的配合下，先以「過橋資金」全款買樓，再以經營貸名義將房子抵押給銀行套現，且可享受超低息貸款好處，以致大量原本用以扶持企業的資金流入樓市，實體經濟無法真正得到幫助，全面復工復產、經濟復甦勢必受到阻礙。

當中房地產中介的作用更不容忽視，按理說相關操作不會沒有法例條文規管，只是所有不符合借貸條件，中介公司都可搞定。譬如以數千元就能幫借款人買到必須具備的實體公司證明，經營流水、稅收等材料一應俱全；委託中介申請貸款更是輕車熟路及更有把握辦成，總之一切都不是問題，所有違規操作都可順利達成。

此舉更凸顯行業監管漏洞處處，問題根源決非只出在房地產中介，許多違規行為其實是銀行系統和地方政府自己的失職失察造成，不光是深圳，多地城市近期都有類似情形發生。資本的本質就是逐利，失去有效監管，甚麼好政策亦是白費。