產評：原油產品非股票　散戶切忌胡亂炒

近期油價極端波動，不但產油國及石油企業蒙受巨虧，金融機構的相關貸款違約風險亦驟增，就連普羅投資者都受累，事關一些追蹤油價的相關產品面臨「輸清光」危機。香港就有石油期貨相關的交易所買賣基金（ETF），突然宣布改變交易操作，以應付市場劇變。話變就變，當然頓時令人關注投資者權益是否得到保障！當局着眼於做大金融市場無可厚非，但同時亦有責任做好監管及投資者教育，免得開壞先例，既損投資信心，又對長遠發展得不償失。

其實，這類石油期貨ETF是由持有不同月份的期貨合約而組成，屬結構性產品，隨着不同月份合約的價差正負而影響回報，表現並不緊跟油價升跌，反而會因不同月份的合約轉倉而涉及正價差、槓桿和流動性風險，絕不能單純地對號入座。

不過，因其入場費相宜，不少散戶直接看待成對賭油價升跌的產品，結果損手者眾！更重要的是，在近日紐約期油價格曾跌至「負值」後，相關ETF突宣布改變轉倉操作，由一直沿用將最近期合約轉往第二最近期合約的方法，改為將最近期合約轉往較遠期的合約，以避免異常和極端市況產生的潛在損失。可實際上，改變運作不無代價，尤其在低賣高買下，手持的新合約不但較遠期、且數量減少，會影響往後基金單位表現。此舉充其量是試圖避免相關ETF資產短期「歸零」，冀「吊命」換取時間，但市場沒有先知，誰能肯定此舉合乎持有人最佳利益？最怕是油價持續波動，令更多投資者白白蒙受損失。到底監管當局應否考慮檢討相關處理手法，又或限制其增發以控制風險，實有商榷餘地。

香港作為國際金融中心，當局推進投資產品多元化發展是理所當然，自港人熟悉的首隻ETF產品──盈富基金（02800）於九九年成立後，帶動了ETF市場持續發展，產品由股票擴至債券及商品，且結構愈趨複雜。不過，當局在積極研發及批准創新產品的同時，亦須做好投資者教育工作。以今次事件為例，不少參與的散戶定必缺乏相關金融知識，甚至以為可「長揸」等翻身，各方參與者應予檢討。

誠然，油市向來是專業投資者主導，影響因素亦不僅是石油供需，還有經濟周期及地緣政治風險，不同的產品結構亦會帶來不同的投資效果和風險。君不見連掌握航油需求的航空公司，亦往往因期油對沖失策而蒙受巨虧？更何況散戶資訊不對稱，切忌胡亂炒賣！