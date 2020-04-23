功夫茶：漢奸末路喊救命　披羊皮跪求銀紙

天道無親，唯德是輔。一條漢奸基因深植、人無善志嘅粉腸，有可能辦好一張報紙嗎？呢，上周警方大搜捕主角之一嘅壹淫媒漢奸黎，官媒一早斥其為「叛國禍港四人幫」之首，日前港澳辦更連發三稿，撐警方依法拘捕漢奸黎等人，轟佢哋企圖將香港變獨立政治實體！要言之，即係裏通外國搞分裂，賣港賊也！

漢奸黎叫囂「為美國而戰」，係不折不扣嘅當代漢奸，除咗被釘在歷史恥辱柱上，還會有甚麼「好報」？依家佢官司纏身，更禍不單行，患上「腦膜炎」──嚴重缺水！條粉腸發放短片告急，稱毒果報經營困難，尤其近幾年虧蝕嚴重，自爆毒果報已差不多冇廣告，訂閱人數更插水式暴跌二十萬，佢自己仲私人墊支五點五億港元救亡喎！

早前見漢奸黎執咗台灣《壹週刊》，盡賣台灣冚家產業，都知佢嚴重缺水！壹淫媒年年蝕到趴街，四年半累蝕十八億元，其股價逆市急挫，尋日收報零點一四七港元，較歷史高位累瀉逾百分之九十，距仙股不遠矣！「壹死實」都幾唔老利，此天意乎？

漢奸黎山窮水盡，惟有跪求市民訂閱，哀號毒果報冇廣告，蝕到入肉見骨，佢又披着「民主自由」嘅羊皮，成個甘地上身，話「就算多艱難，都要撐下去，因為這是我們的社會責任。」跟住就露出狼尾叫人科水！甘地就有名言「謬誤不會因為千百遍地傳播就變成真理；同樣，真理也不會因為無人所知就變成謬誤。」漢奸黎條粉腸天生淫賤難自棄，叛國禍港基因深植，仲學人講「社會責任」？說到底，都係為咗銀紙而唔係民主！公然跪下狗腿，乞求市民訂閱續命，看來美爹抗疫自顧不暇，狗餅未能及時接濟也！壹淫媒流血不止早有先兆，裁員消息不斷，早前又發內部通告宣布凍薪；為求續命，六年內壹淫媒港台旗下至少摺了九本雜誌及報章。

依家毒果報命懸一線，風一吹燈就滅！儘管一大堆毒果報專欄作者為其鼓與吹，又為大漢奸塗脂抹粉，之不過，漢奸又點會變烈士？無論點吹噓都冇人落疊！阿哥，呢個唔係錢嘅問題，係市民恥與漢奸辦嘅毒果報為伍吖！正如有論者話齋，點會有一個華人喜歡漢奸走狗，大漢奸披着羊皮佯裝民主鬥士，跪求市民打救，最終都係失救嘅咋！

有讀者就投訴話之前明明畀佢扣咗信用卡數，之但係就睇唔到內容仲成日叫人升級再畀錢，擺明呃錢，依家睬佢都有味！毒果報走失讀者，主因係內容失實偏頗，捏造新聞全無公信力，加上經濟大吹寒風，留多個錢傍身好過，咁嘅毒果報仲想搵人訂閱？唔通想試吓自己是否身體好，一日一毒果咩，使唔使咁搵命博吖？