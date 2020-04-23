美國總統特朗普整天支着一張破嘴胡說八道，這是老美政客的看家本領、吃飯傢伙，只是特氏最為突出，走火入魔而已。過往的老美政客、總統先生，發揮他們的破嘴功能時多是針對政敵和國內選民，對國際事務說話還是要小心一點，不能太顛三倒四、輕佻浮誇、妄自尊大，那就很白癡可笑。

過往的政客多少還要顧及一下國家臉面、總統身份。然而，到了特朗普這裏，就整個的內內外外、徹頭徹尾不要臉——不要自己的臉、不要國家的臉。有趣的是，很多美國人還很欣賞這種不要臉，不以為丟人現眼。於是，特朗普就更加「人來瘋」、更加支着破嘴胡說八道，醜態百出。

這場來勢洶洶的新冠肺炎抗疫，是國際公共衞生事務，對疫情國家而言都涉及國內、國際兩個方面。疫情如何、防疫抗疫如何，主要看本國做得怎樣、本國領導人做得怎樣。涉及國際方面，要看參與國際社會共同抗疫的工作怎樣。以此觀之，美國總統特朗普是內外皆極為糟糕，以疫情發展趨勢，他可能把老美的疫情帶到全世界染病者第一，死亡者第一，而且還是遙遙領先的境地。全歐洲的染病者，全亞洲的染病者加起來可能都不夠老美多，「美國第一」也。

對此，特朗普再怎麼不要臉、再怎麼能吹牛、再怎麼信口胡言、以醜為美，也不好意思用這些駭人聽聞的東西為自己塗脂抹粉，他再怎麼神經錯亂也不能在未來大選中把其當政績自誇也，他的那張破嘴雖然很能胡噴，但還沒達到「化腐朽為神奇」的地步。於是只能退而求其次，用耍賴、抹黑、嫁禍於人、謊言重複千遍就是真理的手法繼續欺世盜名，一邊在國內打選戰，一邊在國際攻中國。

最可笑的是，他還煽惑美國人和國際社會狀告中國，還指控北京疏忽、隱瞞疫情及囤積醫療物資，要求賠償。不知商人出身的特朗普生意中有沒有開律師樓？有的話，這可是單大生意，沒有的話，那要趕緊開——當然要偷着開。