美國新冠肺炎疫情迄今仍無緩和迹象，總統特朗普老羞成怒，除了不斷向中國潑髒水，還企圖糾集附庸國向中國集體「索償」，據說索償額數以十萬億美元計，可見洋人已經窮瘋了，不知不覺又露出了強盜本色。當年八國聯軍攻入北京，大肆燒殺搶掠之外，更強迫滿清政府賠償四億五千萬両白銀，即平均每個中國人賠償一両。沒想到一百二十年後的今天，西方強盜竟想重溫舊夢，未免太狂妄了。

須知時代不同，當今中國已不是滿清時代的中國，再也不可能任人宰割，而西方也已不是一百二十年前的西方，企圖藉疫情之名集體打劫中國，不過是癡人說夢。當然，洋人也知道索償理據薄弱，中國絕不可能賠償，何況世界上從來沒有針對流行性瘟疫追責索償的先例，特朗普之流明知不可為而為之，一來是為了煽動全球反華情緒，二來是為了掩飾本身抗疫無能的責任。

常言道，害人之心不可有，防人之心不可無。西方國家無理取鬧，中國可以不必理會，卻不能不多加防範。尤其是美國，發窮惡之下甚麼事都做得出，索償不成，隨時強搶。中國在美國擁有龐大資產，單是美國國債就達一萬多億美元，萬一美國賴債不還，中國該怎麼辦？別以為這是危言聳聽，有美國政客早就揚言，要以中國持有的美國國債來賠償美國在疫情中的損失，可見美國佬狗急跳牆之下不按牌理出牌，中國千萬不要大意。實際上，如果美國真的出到強搶這一招，也就意味着戰爭，到時候中國更沒有退讓空間，只能以戰止戰。

總而言之，君子不立危牆之下。美國視中國為主要戰略對手，即使沒有這場疫症，也會千方百計針對中國，兩國矛盾已不可調和，隨時兵戎相見，中國沒有任何理由繼續持有大量美債。近年俄羅斯持續拋售美債，如今所餘無幾，再也不怕美國制裁，反觀中國至今依然執迷不悟，可謂咄咄怪事。