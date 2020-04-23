香港這陣子滿城風雨，最新一波是政府大地震，四名問責局長遭免職，包括民政事務局局長劉江華、公務員事務局局長羅智光、財經事務及庫務局局長劉怡翔及創新及科技局局長楊偉雄，而政制及內地事務局局長聶德權會平調接任公務員事務局局長，入境處處長曾國衞接掌政制局。

入境處處長曾國衞一直表現出色，而且迎危而上，三月份兩度親身帶隊到湖北武漢，安排包機接載滯留的港人回港，這次獲擢升一點也不令人感到意外。官場升降主要是看成績，羅智光及劉江華恐怕是「孭鑊」下台。反修例暴潮中有四十三名公務員被捕，四十二人被停職，但大部分未有被處分，身為公務員事務局局長的羅智光管理不善，未有做好對公務員隊伍的政治工作，影響政府管治，當然要問責。而去年區議會選舉建制派大敗，追究責任，劉江華在地區工作及青年事務明顯做得不足，推廣公民教育及《基本法》不力，區會變天，危害管治，劉絕對是難辭其咎。劉怡翔及楊偉雄一向不起眼，政績乏善可陳，退下來也不出奇。而聶德權在最近《基本法》第二十二條詮釋風波，最終要道歉，能夠獲得平調處理，可算是極大寬容。

其實最令人失望的是，這次特區史上最大規模官場調動，竟沒有律政司司長鄭若驊份。這位「避政司司長」，長期民望墊司底，特區法治大罪人，上任兩年多以來，醜聞不絕，其身不正，律政司淪為黑惡保護傘，警察拉人，司法放人，法治不彰，亦是特區死穴。警方上周六展開最大規模的追捕行動，拘捕涉參與非法集結的壹傳媒黎智英及泛民主派領袖共十五人，港澳辦發稿表明支持，若鄭若驊繼續留任，最終恐怕有負中央期望。港府倒行逆施，官員高薪低能，縱暴容亂， 造成特區亂象，這次人事調動只是撥亂反正第一步，以後相信會陸續有來。