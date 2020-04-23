隨着「反修例」風波逐漸淡出，警方的逮捕網收緊，因各種社會騷亂行為被捕人數已經超過八千人，其中佔了四成是大學生及中學生。有網上消息說，有些曾經走在「前線」的勇武分子紛紛離港避風頭，不少人選擇投身台灣，據說超過千人。

同文陳文鴻教授忠告，如這些年輕人不嫌棄台灣生活比香港平淡，應是合適的選擇，只要台灣方面願意收容，香港居民也不會反對。因疫情影響，大陸留學生大批撤出，台灣的大學正發愁找不到學生，這批香港勇武學生正好去填補空隙。如果他們真正立定意向，去台灣升讀大學，他們有意，我們歡送，雙方都因此得益，何樂而不為？

但這批香港勇武分子是否真正可能在台灣找到出路呢？

首先看升讀大學是否可行。不少香港的活躍分子都已經打聽過，台灣的大學勸喻他們可以先來旁聽，然後向香港就讀的大學取得學籍和成績證明，再正式申請入學。台灣的大學縱有空額，但不至濫收。一線大學的教授和學者，不少與內地和香港的大學一直有交往，了解情況，看來蒙混過關並不容易。況且，他們的一線大學學位一直是台生激烈競爭目標，不愁招不到好學生，除非這些勇武港生本身是尖子，在港已經成績出眾，升讀台灣的一線大學並不容易。

他們可以選讀近年冒出不見經傳的私立大學，這類大學台灣有超過一百家，現今因為陸生退學，空額過剩，要入學不太困難，台灣本地生中不少也是進去混日子，上這類大學的校園生活多姿多采，較適合不想唸書但求生活精彩的香港活躍學生，只要父母肯供養和交學費，可以多混幾年，再作打算。

問題是他們完成大學後何去何從？如打算留在台灣找工作，這些學校的資歷無甚競爭力。況且台灣的大學畢業生普遍拿相等於港幣七千元左右的月薪，在台北生活捉襟見肘，房租和水電煤已佔去收入的一半，再扣除伙食、交通費、上網費，所餘無幾。除非不怕寂寞，去台南一類比較鄉郊地方居住和工作，經濟上會比較寬裕一點，房租比較廉宜，問題是平靜生活是否他們的選擇。

有勇武分子逃到台灣後傳回消息，對生活有點怨言，抱怨救濟微薄，每月一萬元新台幣，從南部去台北向某些機構領取，交通費已花一大筆。他們本身無學歷無專業，找工作已有困難，語言不通，沒有共同話題，人家為何要僱用你？他們持旅遊簽證，也未能正式找工作，就算找到工作，收入也比香港少得多。結果是一班香港勇武分子自成小圈子圍爐取暖，沒有計劃，不見出路。