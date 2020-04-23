國務院正式任命五名新局長，意味中央整治香港已進入深水區。由「兩辦」在今年初有人事變動開始，中央收拾本港殘局全部有部署，繼漢奸黎等人落鑊後，現在又為特區政府動大手術，無不預示中央動真格，九月立法會選舉許勝不許敗。

去年反修例黑暴可謂一記當頭棒喝，中央終於明白不能對反對派存有幻想，繼續放任自流，只會令一國兩制萬劫不復。過去中央對反對派忍讓，是以為這班人會懂得「見好就收」，亦希望消弭部分港人對國家的誤解，拉近人心，但漢奸黎等人毫不領情，反而將中央當成無牙老虎，得寸進尺，中港人心不僅愈走愈遠，直情瘋狂排內。既然反對派錯判形勢，一條黑路走到底，中央當然也不需心慈手軟。

可笑的是，反對派似乎還未嗅到𤓓味，還以為形勢在自己那一邊，繼續胡言亂語。被「兩辦」點名直斥涉公職人員行為失當的公民黨郭榮鏗，繼惡形惡相怒斥「兩辦」無資格干預立法會事務後，又揚言「若因為捍衞法治被取消議員資格屬一生光榮」，擺出為公義兩肋插刀狀；公民黨楊岳橋同樣一臉得戚，指「中聯辦對本港的監督權有如全新事物」，《基本法》及《憲法》皆無提及中聯辦對本港有監督權，自以為鑽到空子。其實他們死剩把口，愚不可及，以為挾民意就可為所欲為，又以為中央不敢拿他們怎麼辦，但別說郭榮鏗一旦被褫奪立法會議員資格是求仁得仁，絕對不是因為捍衞法治，而是干犯法治；楊岳橋也是一樣，《基本法》列明香港「直轄於中央人民政府」，「兩辦」是中央授權監督香港的機構，何來無權？何時輪到政客置喙？更何況，還有人大釋法這一招。

再看爛果報，連日借外部勢力把口向中央施壓，又暗示美國即將對港啟動人權法案，無非就是狐假虎威。今時不同往日，反對派貪勝不知輸，將會輸得很慘。