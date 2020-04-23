反對修訂《逃犯條例》的風波擾攘至今約一年，開香港數十年來未有之亂局。運動開始時，本欄曾建議京港政府採用「拖字訣」。不過，與其說是建議，不如說是預測，因為衡情度理，除拖延以外，似乎再無良策。

當時筆者估計，中央最少在半年內不會更換特首，就連改動特區管治團隊的機會也不大，一切只會走着瞧。但拖着拖着，終於讓特區政府找到了突破口，如今正打算向反對派作出全面還擊。

「拖字訣」一般適用於四種情況：

第一，未了解對方意圖；第二，未清楚對手的實力；第三，未有信心解決問題；第四，未掌握到理想的時機。反修例運動開始時，反對派真正目的是甚麼？實力如何？均未露底，此時當然不宜打草驚蛇。但事隔近一年，京港政府似乎已理出頭緒，認為反對派真正的意圖，是想奪取香港的管治權，而且實力強大，有美國、英國、台灣為後盾，更有本地號稱過百萬人的「黃絲」分子支持。

對方萬眾一心，內外勾結，影響力不容小覷，故踏入農曆鼠年之前，京港政府根本找不到時機，更沒信心出手就能解決問題。但機會往往是留給有耐性的人，如今終於等到了，一場新冠肺炎疫情使美國及英國等國家自顧不暇。而香港由於反修例運動到新冠肺炎疫患，困擾了大半年，使百業蕭條，不少市民的工作朝不保夕，弄不好的，失業率將再攀高峰。

早前反對派常用伎倆是堵路、砸商店以至請求美國制裁香港。半年前本地經濟仍可支撐，而香港的民智又夠低，故反對派支持者眾，有調查顯示，約六成受訪者認同抗爭運動。但時移世易，如今全球經濟風雨飄搖，不少港人正寅吃卯糧，破壞式抗爭活動將再無依怙，特區政府選在此時出手，可謂恰到好處。