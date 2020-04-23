港府大地震！港府問責班子重大人事變動，多名政策局局長離任或調職。稍為留心時事嘅讀者，應不會感到太詫異，若是「正論」或「功夫茶」嘅粉絲，對有關人事升遷降調或冇得留低嘅官員，多少心裏有數！

「天下安，注意相；天下危，注意將」，特區政府處此多事之秋，反中亂港嘅大小漢奸、政客無不虎視眈眈，想趁亂局渾水摸魚，尤其在即將來臨嘅九月立法會選舉，反對派磨拳擦掌誓要奪取過半數立法會議席，鼓吹「違法達義」不遺餘力嘅戴耀廷撰文表心聲「齊上齊落目標35+」。一個郭榮鏗已令港澳辦狠批其濫權行為涉嫌公職人員行為失當，反對派一旦過半數肯定癱瘓議會，民生政策一切停擺，屆時香港還如何運作下去？

有政界人士分析，今次高官換人，中央要加強維護對香港嘅管治權，同時亦對表現奇差嘅港府撥亂反正，相信高官換班會陸續有來。事實上，古往今來，任何領導人要管好社會，必須有一個好的班子，亦即所謂「團隊」。在上的要懂得「慎取左右」，否則「紀綱散亂，人情偷惰」，管治一定呈敗象！一如古人所指，「一物失稱，亂之端也。夫德不稱位，能不稱官，賞不當功，罰不當罪，不祥莫大焉！」

今次官場大地震，不少人疑惑何以民望長期「墊司底」、被嘲為「避政司司長」嘅鄭若驊卻未被調動？佢明明一身醜聞、失職瀆職彰彰明甚，誠信備受質疑。講真，如果佢有幾分知恥之心，應該大早引咎辭職，問責下台啦！毛澤東說：有來犯者，只要好打，我黨必定會站在自衞立場上堅決徹底乾淨全部消滅之（不要輕易打，打則必勝），絕對不要被反動派的其勢洶洶所嚇倒。你看郭榮鏗大言炎炎「被DQ係一生光榮」！我靠！作為律政司司長的鄭若驊卻一味龜縮「不予置評」，為官避事，未打先輸，不羞家嗎？