美國總統特朗普在應對新冠肺炎疫症上，不僅沒有有效抗疫措施，醫療物資不足及配發不均，引發多個州郡不滿施政的內患。對外亦找藉口逃避個人無能的疫策，專門找箭靶攻擊中國瞞報或避報疫情、世界衞生組織抗疫不力要斷其財源，都是一位政治家推卸責任找替死鬼的做法。

不少美國人對特氏的舉措感到厭煩，講多於做又無法保住人民生命，難怪美國國內多個州郡宣布抗疫自主，特別是疫情最嚴重的紐約州，這個星期特氏不斷找科莫州長不是，雙方罵戰不斷，形勢對特氏競逐連任不利。

特氏無日無之找箭靶針對企圖脫身，將責任轉嫁別人，最嚴重的就是指控世衞抗疫不力，更趁勢介紹台灣經驗，借機提出台灣抗疫成功經驗早已轉告世衞但不獲重視，以隔山打牛欲拉台灣去打擊北京。萬料不及，世衞清楚表明台灣不能獨自成為該組織成員。

世衞對削資或不再捐助的恐嚇，總幹事譚德塞一點也沒有表現慌張，更公開表明工作目標的國際化。美國拿世衞做箭靶惹來國際回響，不少國家不值特朗普恃勢凌世衞，況且疫情仍未擊退，更需要世衞的寶貴經驗及疫苗研發。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利，與譚德塞通電話表明歐盟強烈支持世衞，除早前已經承諾提供一億多歐元應對疫症，再調動更多資源給世衞。

七國集團領袖早前為疫情舉行視像會議，美國仍堅持削世衞資源，其他成員國反表態支持世衞，有成員更強調會增撥世衞經費，反映美國抗疫工作更為孤立。國務委員王毅批評對世衞的攻擊抹黑沒有事實依據，應相信總幹事譚德塞會帶領世衞，譚德塞說雖然他受到各種攻擊和抹黑，但相信只要堅持真理和做正確的事情，總有一天真相會大白。譚德塞與特氏就代表了做實事和搞政治的大區別，世人最迫切還是選擇及早消除疫症吧。