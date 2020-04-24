產評：全球經濟大蕭條　分化加劇累鬥累

新冠肺炎疫情全球大爆發至今尚未完全受控，經濟持續大規模停擺，最近油價暴跌，就如一面「照妖鏡」，將全球經濟深陷大蕭條的危機顯露無遺，致使今年經濟增長預測沒有最差，只有更差！可惜當今國際形勢呈分化走向，未能齊心合力應對危機，將令復甦之路更崎嶇、更漫長！

這場世紀疫情，改變了全球經濟平衡平穩發展的格局，並首先體現於資本市場。隨着首季疫情自中國向全球快速擴散，季內環球股市大冧，美股曾在兩周內四次熔斷，金融市場劇烈震盪，到四月市況稍穩，又輪到油市崩潰，民眾一下子驚覺原來期油合約是可以暴跌至「負數」，在在反映全球經濟大停擺，以使油市供求嚴重失衡、儲油設施快要滿瀉，油商慌忙貼錢求甩手的亂象，亦一定程度顯示市場對減產協議成效有極大保留。

疫情還對全球貿易、供應鏈及跨國投資造成深遠影響，一體化正面臨史無前例的挑戰。有國際評級機構預計，今年全球經濟將收縮百分之三點九，成為二次大戰以來最大衰退，影響是○八年金融海嘯的倍數，實非危言聳聽！

所謂「天下大勢，分久必合，合久必分。」近年先有貿易戰，再來世紀瘟疫，使產油國、貿易國之間的利益衝突白熱化、疫情源起和失控之責引發中西方激辯，皆為反全球化力量添柴加薪，再加上央行長期放水激化貧富懸殊，各經濟體面對大大小小、內內外外的矛盾，使今次全球經濟衰退變得更複雜、更難應對。

要知道，經濟逆境下損耗最大的莫過於信心！眼前消費和投資信心極度低迷，就連國與國之間的互信亦在下降，若國際關係的分離趨勢得不到遏抑，就須提防演變成壓垮全球經濟的最後一根稻草！

本來，內地的疫情早起早控，十四億消費人口安在，乘着今年推出《外商關係法》實施首年，若加以善用，能為全球經濟疫後復甦添助力。可偏偏今年是美國大選年，兩黨都樂以「反華牌」爭取選票，求氣不求財，換來的只怕是經濟狂瀾既倒卻無力挽，無盡的企業倒閉和工人失業之餘，零息環境下，狂「印銀紙」效用不斷遞減，更會嚴重扭曲物價，深化金融危機，後患無窮！

作為國際都會的香港，近年是非纏身，大概就在預先反映國際形勢的變化。禍福相依，香港既不能獨善，就得盡快化解內部分歧，團結全力為經濟護航，求存之餘，望能在國際利益版圖重新分配中，把握到新的發展機會。