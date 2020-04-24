神州觀察：劣質物資滾滾來　趁着疫禍好發財

新冠肺炎疫情肆虐全球，經濟民生困苦不堪，一般人肯定想着疫情能早日完結，社會重回健康安定局面。只怕在某些無良者心中，盼的卻是疫情愈糟糕愈好，最好一直蔓延，那樣他們就可以不停製售劣質醫護物資，永遠賺取黑心錢。

公安部日前通報，自疫情發生以來，全國公安機關重點打擊製售假冒偽劣醫用商品，截至本月十五日已偵辦製售劣質口罩、醫用酒精等防護物資案件一千一百多宗，抓獲兩千五百多人，搗毀窩點近九百個，查扣劣質口罩四千八百多萬個，加上醫用酒精、消毒液等物資，總案值近三億元。

類似總結通報於本月初亦曾有過，比較之下，可見各相關數字都有不同程度增加，亦證明了不法奸商仍大有人在，劣質醫護物資查之不絕。日前深圳警方又搗破一個非法口罩加工場，查獲近三萬個「三無」口罩，現場衞生環境十分惡劣；湖北十堰警方亦繳獲三十萬個「三無」口罩，被指薄如紙片，一撕即破；安徽合肥更有公司將過千瓶不合格消毒液賣給省疾控中心，如同自己往槍口上撞，說明在利益驅使下，真的能夠讓人甘冒一切風險。

在國外疫情仍然吃緊的當下，無疑為一些無良之人帶來更多發財機會，各地海關近期查獲各類違法違規出口醫療物資案件滾滾而來，就是最好的證明。拿口罩來說，上海海關日前公布查獲近六十萬個，福建廈門某海關則查獲三百多萬個，廣東深圳海關近期陸續查獲一千多萬個，一個比一個多；衝關手段亦都大同小異，無非是夾藏、偽造包裝、虛假申報一類，如此鬼鬼祟祟，見不得人，質量問題可想而知。

國家海關總署月初亦曾集中公布成功截獲逾千萬件不合格出口防疫物資，當局並持續收緊對相關出口物資的審批、監察力度，原因是此前屢爆中國用以支援外國抗疫的物資出現各種質量問題。不是被要求退貨還錢，就是惹來所謂的抹黑攻擊，乃至引發外交紛爭，互相撕咬，令中國藉機重塑國際形象的意圖連番受挫，但這絲毫不影響國內的無良商家繼續趁火打劫，發全球災難財的意欲。

毋庸置疑，中國是世界工廠，有指口罩產量佔據全球一半份額，當國內疫情向好之際，國外形勢卻愈發緊張，對於中國防疫物資的依賴不言而喻，中國政府雖然積極援助全球抗疫，卻被指夾帶私貨；乃至有西方極端言論認為所有中國製造都帶有新冠肺炎病毒，竭力污名化中國。中國政府雖一再強調勿要將防疫物資質量問題政治化，表明發揚人道主義動機單純，只是像不法奸商這樣的「豬隊友」實在太多，若不加強打擊，難免予人更多口舌。