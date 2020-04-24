正論：港府巨額貼高鐵　公帑淪為提款機

造價貴絕全球的廣深港高鐵香港段，自前年九月通車後客量一直未如預期，本來已是回本無望，如今又因為一場突如其來的疫情導致高鐵停駛最少三個月，客量跌至零，港府隨時需按協議就客量不達標巨額補貼港鐵。港府管理無能，簽訂協議漏招，高鐵再添一筆糊塗帳，納稅人可謂冤哉枉也。

政府資料顯示，高鐵以經營權模式營運，港鐵獲港府委託進行高鐵的設計、建造、測試等。鐵路建成後，港府將高鐵歸屬權給予港府全資擁有的九鐵公司，再由九鐵將高鐵以經營權模式批予港鐵營運。港府在一八年八月與港鐵簽訂《營運修訂協議》，訂明港鐵經營高鐵的服務標準，而九鐵及港鐵亦簽訂《服務經營權補充協議》。根據此協議，當高鐵香港段客量少於預期水平的百分之十五，九鐵需承擔七成虧損，餘下三成由港鐵承擔。相反，若高於此水平，多賺的差額九鐵可佔七成。

港府一直無公布相關客量預期水平是多少，但高鐵通車時曾預計日均客量有八萬人次，惟至今僅十多日達標，及至去年日均客量進一步跌至約五萬人次，亦未聞九鐵需按協議補貼，故可估計，有關客量預期水平必然在五萬人次以下。到了今年初新冠肺炎爆發，高鐵於一月三十日停駛，港府限制內地人士抵港的檢疫措施於五月初屆滿，即使高鐵屆時復開，二至四月共三個月客量為零，若要追回去年日均五萬人次的指標，便要在重開後每日客量達九萬五千人次，這顯然是不可能的任務。本來，疫情問題導致收入受損應屬「不可抗力」，但由於港府簽訂協議時沒有加入相關免責條款，故九鐵補貼港鐵可說已成定局，初步估算金額最多達兩億元，不可謂不驚人。當日港府簽訂協議時漏招失職，為何受罰的只有納稅人？為何廢官不需負起責任？

當然，有責不問已成問責高官常態，高鐵由拍板興建到完工落成皆波折重重，最離譜要算港鐵和運房局合力隱瞞公眾超支延誤醜聞，惟沒有一個高官受罰。高鐵造價原為六百五十億元，後來遭港鐵兩度修訂至八百五十多億元，即使港府最終與港鐵達成協議，將工程造價「封頂」，再超支要由港鐵承擔，惟高鐵通車至今，港府仍未向港鐵追回近二百億元超支款項。二百億元淪為糊塗帳，廢官繼續好官我自為之，寧不怒乎！而且這僅是冰山一角。港鐵沙中線工程不僅延誤超支，更發生偷工減料、剪筋沉降等天大醜聞，惟這筆爛帳至今無人負責，承建商禮頓亦僅被禁止向港府入標一段短時間而已。至於港珠澳大橋又是另一個財政無底洞，車流量遠遠不達標，已淪為不折不扣的大白象工程。

流水落花春去也。在港人無能治港之下，不僅「一國兩制」荒腔走板，過去傲視全球的基建質素和效率亦早已成為明日黃花。難為廢官在經濟冰河期仍大言不慚堅稱「明日大嶼」如期展開，怕只怕延誤超支災難升級，財政儲備一鋪清袋，香港徹底玩完矣。